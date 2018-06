Pour Christian, quand il n'y a pas d'autres solutions, on peut uriner sur la façade !

À Liège un juge a estimé qu’uriner en rue pouvait découler d’un état de nécessité et a donc annulé la sanction qui avait été infligée à un homme qui s’était soulagé dans un avaloir.

Le 11 décembre dernier, un Liégeois reçoit une amende administrative de 70€ pour avoir uriné en rue dans le quartier de la Batte. On apprend aujourd’hui dans La Meuse que l’homme a décidé de contester cette sanction devant le tribunal de police en justifiant l’acte par un besoin pressant, l’absence de toilettes publiques, le choix délibéré d’uriner dans un avaloir pour éviter les nuisances olfactives ainsi qu’en pointant l’obligation de faire uriner les chiens dans les avaloirs ce qu’il estime être paradoxal. Le juge a entendu les arguments et a annulé la sanction estimant que l’homme n’avait pas d’autres choix que d’adopter ce comportement en évoquant un état de nécessité. La question pour vous ce matin, un besoin pressant peut-il justifier d’uriner en rue ?

À ce propos, pour Christian de Genappe, ce n'est pas nécessaire d'infliger une amende : " Il n'y a aucune raison de sanctionner quelqu'un qui urine en rue. Je trouve que c'est un acte tout à fait naturel qui existe depuis des milliers d'années et maintenant on se met à punir la personne parce que beaucoup de gens sont offusqués de l'acte. Mais bon, il y a tellement de personnes à qui ça arrive, qui sont dans l'urgence et pour qui c'est tellement compliqué parfois de trouver une solution, un endroit,... Maintenant, il faut faire attention. Il ne faut pas uriner n'importe où. On peut faire ça le plus discrètement possible comme par exemple derrière un arbre ou dans un coin sur une façade et, surtout, quand il n'y a pas d'autres solutions ".