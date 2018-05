Pour cet agent pénitentiaire, il ne faut pas faire confiance !

" J'ai eu des contacts avec Benjamin Herman "

L'agent pénitentiaire était en contact avec Benjamin Herman à la prison : " J'ai eu des contacts avec lui en travaillant sur sessions ou au niveau unique. Il y a bien eu des fiches d'observation mais pas vis-à-vis de lui parce que nous n'en possédions pas sur lui à la prison de Marche-en-Famenne. En revanche, nous en avions sur d'autres détenus qui sont sous un régime spéciaux et il était bien stipulé dans leur fiches d'observation qu'il était en contact avec eux ".

Pour lui, c'est très compliqué de déterminer si la justice devait accorder ou non ce congé pénitentiaire : " Le visage qu'ils peuvent avoir avec nous en prison n'est pas le même qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. Parfois, en prison, ils vont être comme n'importe quelle personne en rue. Maintenant, on savait très bien qu'il était converti à l'islam, il faisait le ramadan. Et quand on le voyait discuter avec des gens beaucoup plus radicaux, oui on soulevait le problème mais si l'administration décide qu'il a droit à ses congés pénitentiaires, nous ne savons rien faire de plus. Pour moi, il faut clairement revoir ce système ".