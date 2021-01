Popeck : « J’ai été violé et battu par ma femme »

Le comédien Popeck, âgé aujourd’hui de 84 ans, a expliqué avoir été violé et battu par sa femme. C’est dans une interview accordée à une chaîne française qu’il a fait ces révélations hier, expliquant avoir voulu porter plainte à l’époque mais que " les flics se tapaient sur la cuisse parce qu’une femme battue on la plaint, mais un homme battu on en rigole ".

Frédéric, un auditeur originaire de Farciennes, dans la province de Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Il faut en parler, mais malheureusement on n’est pas pris au sérieux car nous les hommes, on est toujours vu comme des primates, des barbares qui violent et qui frappent les femmes. Mais il y existe aussi des femmes qui frappent et qui violent des hommes, des femmes perverses narcissiques aussi. Le problème c’est que les femmes, on les croit directement et j’en suis témoin. Quand mon ex-compagne m’a frappée, je l’ai légèrement repoussée en lui disant qu’elle n’avait pas à me frapper et j’ai été condamné pour l’avoir poussée."

Je suis devenu le monstre de l’histoire

"J’avais des coups sur mon corps et des preuves. Le policier m’a simplement répondu : "Mais Monsieur, ce n’est pas possible, vous êtes un homme, vous avez vu votre carrure par rapport à celle de votre femme ?"

L’homme est toujours mauvais, il ne peut pas être la victime. Finalement, j’ai dû payer 600€ d’amende et cette histoire continue psychologiquement vis-à-vis de mon ex-compagne. J’en ai les preuves, mais on ne fait rien pour m’aider. On ne veut pas voir la réalité."