Polémique : "Blanche-Neige est embrassée sans son consentement", cette scène vous choque-t-elle ?

Blanche-Neige est embrassée sans son consentement, c’est ce qui est au cœur d’une polémique autour du dessin animé Disney. Tout part de la réouverture des parcs Disneyland aux États-Unis et de l’attraction Blanche-Neige. Plusieurs personnes se sont plaintes de la scène finale du baiser par le prince Charmant qui réveille Blanche-Neige. Deux journalistes américains ont écrit qu’un baiser donné sans son consentement pendant qu’elle dort ne peut pas être du véritable amour, qu’il faut apprendre aux enfants qu’embrasser quand il n’a pas été établi que les deux parties ont la volonté de s’engager, ce n’est pas OK.

Naomi, une auditrice originaire d’Ixelles, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis choquée par la scène finale de Blanche-Neige et je trouve cela très bien que personnes la remettent en question et qu’assez bien de personnes soutiennent ces propos. Je ne comprends pas que certains adultes soient contre l’idée de passer à autre chose [ndlr : montrer d’autres films] et d’apprendre d’autres choses aux enfants. J’ai l’impression qu’ils prennent ça personnellement, comme si on était en train de leur effacer ou de leur voler des souvenirs."

Avec la nouvelle génération, on essaie de transmettre aux enfants des propos plus sains

"Ce genre de média produit des adultes qui ont après du mal à remettre ce genre de propos en question, ils sont tellement habitués. On peut tout remettre en question, et Disney a d’ailleurs déjà fait des dessins animés très racistes auxquels ils ont apporté des changements par la suite. Pour Blanche-Neige c’est pareil, soit on montre ces images avec un disclaimer, en disant que c’est d’un autre temps, soit on ne montre plus ces images."