Pierre : " Si elles se font harceler, c'est de la faute des femmes à 100% ! "

Selon une enquête, un francophone sur quatre estime qu’une femme habillée sexy incite à des comportements sexistes. Est-ce que les femmes doivent faire attention à leur façon de s’habiller ?

C’est un dossier à découvrir dans le magazine Moustique sorti aujourd’hui. Parmi les résultats de cette enquête, on apprend donc qu’un francophone sur quatre estime qu’une femme habillée sexy incite à des comportements sexistes et que 60% des hommes sont favorables à l’humour basé sur les stéréotypes de genre. En découvrant ces chiffres ce matin, est-ce que les femmes doivent faire attention à leur façon de s’habiller ?

Pour Pierre d’Ostende, les femmes doivent faire attention à la manière dont elles s’habillent : " Évidement que c’est la faute de la femme. Si elles se font harceler, c’est de la faute des femmes à 100% ! Quand vous voyez des jeunes femmes et des jeunes filles avec des mini jupes à ras des fesses, je n’ai pas peur de le dire, c’est la faute des femmes ! Les femmes peuvent s’habiller de façon sexy mais il ne faut pas s'étonner que les hommes fassent des remarques. Quand vous voyez presque la petite culotte des femmes, vous trouvez ça normal ?! "

Pour Pierre, les femmes peuvent porter " des jupes courtes mais pas des mini-jupes. Quand vous voyez des femmes avec des shorts à ras du cul et qu’on voit toutes leurs fesses, est-ce que vous trouvez ça normal ? Je suis peut-être de l’ancienne génération mais dans les années 60 ce n’était pas comme ça. "

À l’heure actuelle, la femme peut tout faire. Tout est permis et on ne peut rien dire regrette Pierre : " Si on dit quelque chose, c’est toujours l’homme qui est en tort "