Pierre : "L'étourdissement pour les crustacés, c'est un détail !"

Pierre, un auditeur originaire de Bièvre, est intervenu sur notre antenne à ce sujet : "Pourquoi ne se concentrer que sur le homard ? Alors on doit aussi prendre en compte tous les crustacés ou les mollusques ! Il faut arrêter dans cette débilité ! On est loin de parler de mammifère, où là, je suis pour l'étourdissement. Il faudrait demander aux scientifiques si le homard souffre réellement lorsqu'il est plongé dans de l'eau bouillante. [...] On peut aussi parler d'étourdissement pour les insectes alors... Il faut arrêter ! C'est vraiment un détail pour les crustacés !"

"On ne mange pas quelque chose qu'on a fait souffrir avant !"

Direction à présent Embourg où Jean-Michel nous fait part d'une autre technique : "C'est très charitable d'étourdir et je suis pour ! Mais mon épouse et moi avons choisi une autre méthode depuis quelques années ; nous étourdissons les homards et les crevettes et ça fonctionne très bien ! [...] Je suis pour l’étourdissement également pour les mammifères et les crustacés, mais svp hypnotisez-les, ils ne sentiront rien du tout !"

Enfin, Evelyne depuis Fontaine-l'Évêque, travaille dans la restauration est pour la proposition de la députée. Elle témoigne sur notre antenne : "J'ai vécu des choses horribles ! J'aimerais que tout le monde prenne conscience qu'il s'agit de petits êtres gentils qui ne vous veulent pas de mal. J'en ai vu des choses dans des châteaux, c'est inhumain ! On ne mange pas quelque chose qu'on a fait souffrir avant !"

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C'est vous qui le dites".