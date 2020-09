Pierre-Henry de Liège : "Celui qui dit ne pas comprendre s'il y a consentement ou non est un menteur!"

"Il faut un suivi des victimes plutôt qu'une loi"

Pierre-Henry, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne: "La justice n'existe pas, j'ai été violé à l'âge de 15 ans et j'avais déposé plainte mais le coupable n'a pas été poursuivi parce qu'il était notable et cet individu est décédé depuis lors. Il faut un suivi des victimes plutôt qu'une loi et qu'on les prenne un peu plus en compte. Moi, on m'a drogué et on m'a fait boire de l'alcool puis on m'a violé. La loi actuelle n'est pas claire mais au lieu de renforcer la loi, il faudrait renforcer l'éducation et expliquer les choses à l'école."

Celui qui dit ne pas comprendre s'il y a consentement ou non est un menteur!

Selon Pierre-Henry, il est impossible de ne pas savoir quand il y a consentement ou non : "L'absence de consentement est naturelle, ça se voit tout de suite quand c'est un refus ! Il n'y a pas moyen de passer à côté... Ce sont des menteurs et des hypocrites ceux qui disent qu'elle n'a pas dit "non". Le refus est physique, il n'y a pas d'accord tacite, la peur s'installe. Et celui qui dit ne pas comprendre s'il y a consentement ou non est un menteur!"