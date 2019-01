Philippe : " Si tu ne ramènes pas des sponsors ou de l'argent, tu n'es pas dans le top 3 ! "

Minimum 10 000€, c’est ce que coûte à une candidate sa participation à Miss Belgique. Ce concours est-il encore un concours de beauté ?

Depuis samedi soir, la nouvelle Miss Belgique est connue : il s’agit d’Elena Castro Suarez, une anversoise de 18 ans. Ce matin, Sudpresse dévoile des chiffres recueillis auprès de candidates qui ont participé à l’élection et qui expliquent ce que leur a coûté leur participation. On apprend que les Miss doivent payer leurs robes auprès des sponsors, leur maillot pour défiler, que la famille doit acheter des places pour assister à la finale et qu’il est préférable de faire un gros don à l’œuvre de charité du Comité.

Le concours Miss Belgique est-il encore un concours de beauté ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Philippe de Liège a été plusieurs fois sponsor depuis 2010 pour des candidates de Miss Liège et de Miss Belgique : " C'est devenu une affaire commerciale. Madame Devos, la Présidente du comité gère ça comme une entreprise commerciale qui doit produire des bénéfices à son seul profit. C'est une grosse arnaque dans la façon dont c'est amené pour les candidates. Les filles vont là pleine de rêves. Ce sont des jeunes filles qui ont entre 18 et 25 ans mais beaucoup ont à peine la petite vingtaine. Elles rêvent de la couronne, elles rêvent des paillettes, des shows... En réalité, dès les premières semaines, on leur met une pression immense pour ramener et dépenser de l'argent, acheter des affiches, des flyers. On leur fait comprendre par pression, d'abord c'est un petit peu insidieux en leur disant qu'elles n'ont pas encore d'affiches, qu'elles n'ont pas encore trouvé des sponsors et que d'autres candidates en ont déjà. En leur disant également qu'elles seront défavorisées si elles n'en n'ont pas. D'abord, c'est dit gentiment et puis c'est dit de cette manière : "Tu ne seras pas dans le top 3, dans le classement, tu ne seras pas en final, tu n'iras pas bien loin ". Ensuite il y a quelques compliments : "Tu es une jolie fille, tu as du potentiel !". Tout ça est fait de façon assez indidieuse auprès de toutes les candidates sans exception pour qu'elles ramènent de l'argent ".