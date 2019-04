Philippe : "Mon fils s'est retrouvé aux côtés de terroristes !"

Tollé général mercredi soir au Parlement de Wallonie. Une députée venue avec son bébé a été priée de plier bagage et de quitter les lieux malgré l'indignation de ses collègues. D'où cette question ce matin qui se pose pour toutes les femmes : ne pas pouvoir venir travailler avec son bébé, est-ce de la discrimination ?

Les faits se sont déroulés mercredi soir et ont suscité un véritable tollé. Une députée tranquillement installée à la cafétaria du Parlement avec son bébé a été priée de quitter les lieux au motif que le règlement n'autorise que les parlementaires à avoir accès à cet endroit. Depuis lors, branle-bas de combat, tout le monde sur le pont. Des députés sont montés au front mais aussi des associations comme le conseil des femmes francophones. La Wallonie n'est pas la seule région concernée puisque ces derniers mois. Des parlementaires danoises et allemandes ont également été jetées du Parlement en raison de la présence de leur bébé.

Ne pas pouvoir venir travailler avec son bébé, est-ce de la discrimination ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

À ce propos, pour Philippe de Schaerbeek : "La toute première chose c'est que ce n'est pas une question de discrimination mais une manière d'appréhender un problème. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, mon fils était malade. Je devais me rendre au Palais de Justice parce que je devais plaider pour une affaire en matière de contrefaçon. Je suis arrivé avec mon petit bout de 3 ans qui était malade. J'ai demandé au Président si je pouvais rentrer avec mon fils. Il n'y avait pas d'outrage aux bonnes moeurs, y avait rien et le Président de la chambre correctionnelle m'a dit : "Laissez l'enfant dehors" et j'ai laissé mon fils dans un petit couloir du Palais de Justice. Et, qu'elle n'a pas été ma surprise quand je suis sorti et que j'ai vu mon enfant à côté de terroristes enchaînés, avec des chaînes aux jambes et entre les bras. Mon fils a été terrorisé. (...) Pour moi, ce n'est pas une forme de discrimination mais un manque de perception de la situation et, il est là le problème. J'ai trois collaboratrices et très fréquemment elles sont à mon cabinet, elles allaitent, elles accouchent, c'est le cycle normal de la vie. Il faut simplement avoir un minimum d'ouverture d'esprit et de créer un bien-être au travail".

Pour Philippe, la solution serait de créer une loi : "Il faudrait un règlement de travail pour autoriser un employé salarié à pouvoir, un certain nombre de jours pouvoir être assisté ou accompagné de son enfant dans l'hypothèse où il ne trouve pas un babysitter, où l'enfant est malade ou encore dans le cas où l'enfant a besoin d'une proximité avec ses parents. Il faudrait également une flexibilité dans l'interprétation et l'application de cette règle".

Assunta de Liège partage l'avis de Philippe ce matin mais elle ajoute tout de même le côté discriminatoire : "Je pense que c'est de la discrimination parce que cette maman n'avait pas le choix. Je ne vois pas pourquoi on en fait toute une histoire. Il y a bien des entreprises qui acceptent les chiens donc je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas prendre son bébé de temps en temps avec elle. Il faudrait se moderniser un petit peu de ce côté-là. Je pense qu'elle n'avait vraiment pas le choix pour faire ça, elle devait aller travailler et ne savait pas à qui le donner".