Philippe : "Fumer en voiture devrait être totalement interdit!"

En Wallonie et en Flandre, il sera bientôt interdit de fumer en voiture en présence d’un mineur. En cas d’infraction en Wallonie, il vous en coûtera 150€, en Flandre, jusqu’à 250.000€ et 2 ans de prison. Quelle région applique la bonne sanction ?

Le Fédéral n’a pas pris position sur le dossier, c’est donc aux Régions de décider de l’interdiction ou non de fumer en voiture en présence d’un mineur. C’est pourquoi en Wallonie, un projet de loi qui devrait entrer en application fin 2018, prévoit qu’en cas d’infraction le fumeur sera sanctionné d’une amende de 150€ comme on peut le lire dans La DH ce matin. En Flandre, l’amende pourra aller de 100 à 250.000€ et l’acte pourra même être sanctionné par une peine d’un mois à 2 ans de prison. À Bruxelles, il n’y a aucun projet en ce sens actuellement. Quelle région applique la bonne sanction ?

Philippe de Profondeville : " Je suis partant pour la sanction en Wallonie, avoir une amende. L’amende de 150€ devrait être progressive s’il y a récidive. Mais fumer en voiture devrait être totalement interdit ! "

Un accident est vite arrivé quand on fume en voiture, on peut devenir dangereux insiste Philippe : " J’ai fumé pendant plusieurs années. Je fumais en voiture et j’ai failli avoir un accident. Heureusement, j’ai pu l’éviter. Depuis, ça va faire plus de 10 ans que j’ai arrêté complètement. "