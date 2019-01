Philippe de Mons : "Les gens sont tellement égoïstes !"

Face au mouvement qui s’affaiblit en Belgique, un Gilet jaune se dit que c’est peut-être dans le comportement des Belges de se laisser faire sans rien dire. Vous vous reconnaissez dans cette description ?

Dans les éditions de Sudpresse, des représentants des Gilets jaunes expliquent qu’ils sont actuellement en train de se structurer pour mieux cibler. Même si pendant les fêtes, le mouvement s’est affaibli et que certains ont passé du temps avec leur famille, l’action n’est pas terminée et ils étudient la meilleure façon de se faire entendre. Stéphanie, Gilet jaune dans la région du Centre, précise qu’en Belgique, c’est vraiment difficile de faire bouger les gens et que c’est peut-être dans le comportement des Belges de se laisser faire sans rien dire. Vous laissez faire sans rien dire, vous vous reconnaissez dans cette description ?

Philippe, un auditeur de Mons, réagit au manque de mobilisation des Gilets jaunes : "J'ai fait partie du syndicat FGTB Caterpillar et il y en avait beaucoup qui attendaient que nous faisions grève mais eux pas mais ils profitaient de tout après quand même ! Maintenant, ils sont tellement égoïstes qu'ils attendent toujours que les autres le fassent à leur place ! Ceux qui sont là ont vraiment besoin de cet argent-là. Ici, il va y avoir les soldes et les gens vont dépenser énormément à nouveau. Alors que moi j'ai une paire de chaussures et c'est les mêmes depuis 30 ans. J'attends qu'elles soient usées pour les changer. Même quand on essaye de mobiliser les personnes, il y en a toujours qui se faufilent! Moi mes parents et mes grands-parents se sont toujours battu pour avoir ce qu'on a et je fais pareil avec mes fils mais ce n'est vraiment pas évident..."