Peut-on décaler le carnaval ?

On peut décaler le carnaval ? Les autres villes doivent suivre l’exemple ? C ’est la q uestion que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Le débat se termine avec Eric à Tournai : "Je peux comprendre que comme c’est une tradition, mais je suis grand-père de 2 petits-enfants et je n’ai pas encore eu l’occasion de leur faire découvrir le carnaval. On applique les mesures sanitaires et les gestes barrières pour des grands événements, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible d’organiser les carnavals. On peut éventuellement changer les dates, en mai il fera meilleur. Ce n’est pas grave si la tradition n’est pas respectée, nous sommes dans une situation spéciale alors pourquoi pas, pour une fois."

