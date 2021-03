L’association de défense des animaux, PETA, dénonce de la barbarie dans l’émission Koh Lanta sur TF1. C’est une scène diffusée la semaine dernière qui est visée par l’association. On y voit un candidat tenter de pêcher des poissons en lançant une machette ou piétiner une murène qui réussit finalement à s’enfuir. PETA demande à TF1 de ne plus diffuser des scènes d’une telle barbarie et de se positionner contre la souffrance animale. Denis Brogniart a réagi à la polémique expliquant que c’était une nécessité pour les candidats de se nourrir, que ce n’était pas de la pêche par plaisir. Cette scène vous choque ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

4 images Peta dénonce de la barbarie dans Koh Lanta, avez-vous été choqué ? © Pornsak Na Nakorn / EyeEm – Getty Images/EyeEm

"Le problème est dans la manière de faire"

Jonathan, un auditeur originaire de Dour, en province de Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis assez terre à terre et ça ne me dérange pas de tuer mes poules ou mes lapins, mais le problème est dans la manière de faire. Voir cette personne qui lance sa machette dans l’eau, ou le voir essayer d’écraser une murène avec son pied, ce n’était pas très beau. Je peux comprendre que ce soit de la survie, qu’il faut se nourrir et qu’il était dans l’euphorie du moment. Mais pour moi, TF1 est une chaîne qui touche toutes les familles et ce n’est pas une bonne image à montrer aux enfants." C’était trop violent pour le diffuser à la télévision "Même les populations les plus primitives ne font pas ça, il faut respecter l’animal. C’est la façon de faire qui choque. Elle était sans finalité, on aurait dit un enfant qui ne sait pas ce qu’il fait, c’était du carnage pour rien."

4 images Peta dénonce de la barbarie dans Koh Lanta, avez-vous été choqué ? © David Trood – Getty Images

"L’homme a toujours chassé pour se nourrir"

Du côté de Wavre, Patrick n’a pas été choqué par cette scène : "De tout temps, l’homme a chassé pour se nourrir et il en va de même pour les animaux. Cela fait partie du cycle de la vie. Certes, ce sont peut-être des images un peu violentes, mais quand on n’a rien d’autre qu’une machette sous la main, il faut savoir se débrouiller pour se nourrir et survivre. Au début de l’émission, on leur donne juste une ration de riz et pour le reste, ils sont libres de se nourrir comme ils veulent, et ils ne vont quand même pas rester sans manger pendant 40 jours."

4 images Peta dénonce de la barbarie dans Koh Lanta, avez-vous été choqué ? © Razvan Ciuca – Getty Images

"Ça fait partie du concept de l’émission"

À Saint-Josse, dans la Région de Bruxelles-Capitale, Abraham conclut le débat : "Je ne suis pas choqué car il cherche à se nourrir. Que PETA hausse le ton pour les moyens déployés, ça, c’est autre chose. Mais pour moi, à moins qu’une espèce soit menacée d’extinction, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. C’est le concept de l’émission, les participants n’ont pas de canne à pêche, ils doivent survivre dans la nature. S’ils avaient plus d’outils, et d’autres moyens qu’une machette, ce ne serait plus la même émission. Koh Lanta ne doit rien changer, il faut laisser cette émission telle qu’elle est. Ce genre de scène n’arrive pas toutes les semaines et encore une fois, cela fait partie du concept de l’émission." Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.