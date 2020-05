Patrick de Waterloo : "Si certains ne peuvent pas payer leur crédit à la consommation, ça leur servira de leçon !"

Patrick poursuit et conclut : "J'en ai marre des gens qui se mettent dans des situations impossibles et puis, qui viennent pleurer ! Il faut être adulte dans la vie... Ou alors, qu'ils demandent de l'aide à leurs amis et à leur famille. Mais s'ils ne peuvent pas payer, ça leur servira simplement de leçon ! Il est vraiment temps de changer notre mode de vie et de penser."

Patrick , un auditeur originaire de Waterloo , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Cette limite est trop basse et devrait plutôt s'élever à 100€. À l'heure actuelle, les gens prennent des crédits à la consommation comme s'ils allaient acheter des petits pains ! Donc ça doit leur servir de leçon ; il faut leur apprendre à mieux vivre et à penser autrement à l'avenir."

"Cette restriction peut être handicapante pour beaucoup..."

Direction Mons à présent, où Anne témoigne : "Cette restriction peut être handicapante pour beaucoup de personnes... Je connais des gens qui ont des crédits à la consommation, des micro crédits de 20€/mois mais pour certains budgets, c'est une somme énorme. Je suis facteur je vois toute sorte de population et il y a des gens qui s'en sortent super bien mais il y a des gens qui vont se retrouver le bec dans l'eau !"

Il faudrait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité!

D'après Anne, c'est un question d'équilibre entre les citoyens: "Quand on a besoin d'un crédit et qu'on ne peut pas en avoir, ce n'est pas évident et il faut pouvoir s'en sortir... Et certains se retrouvent dans des situations catastrophiques mais ils y arrivent, ils gardent le sourire et tout a bien. Mais quand j'entends certains qui disent qu'il faut faire attention, je suis d'accord pour certaines choses mais pour des choses de première nécessité, je ne suis pas d'accord avec eux ! Il faudrait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, quel que soit le montant, tout le monde doit y avoir droit."