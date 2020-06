Patrick de Dour : "C'est courageux de mettre sa santé en danger pour manifester contre le racisme""

"L'économie est autorisée mais pas les droits de l'Homme?!"

Du côté de Seraing, en province de Liège, Nathalie a participé à cette manifestation : "J'étais sur place avec ma fille car c'est une cause très importante. Je voudrais souligner le fait que la majorité des gens était masquée. Mais on va toujours montrer les personnes qui ne portaient pas de masque et montrer les pillages et le vandalisme post-manifestation. Je suis un peu triste qu'on ne parle pas de la manière pacifique dont ça s'est passé. On en fait tout un scandale, alors que c'était toléré par les politiques donc qu'ils prennent leurs responsabilités ! Et après ça, plein de gens partiront en vacances et prendront l'avion et là, tout le monde est content ?! Donc l'économie est autorisée mais les droits de l'Homme ne le sont pas ?! Alors oui, j'ai peut-être pris un risque, j'en suis consciente... Mais j'étais protégée, les 3/4 l'étaient et nous étions en extérieur. Et je serai toujours aussi prudente par la suite, comme je l'ai toujours été d'ailleurs."