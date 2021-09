Patrick à propos de l’allaitement dans un espace public : "Je trouve ça dérangeant"

Le cdH propose une loi qui sanctionne l’entrave à l’allaitement dans l’espace public. Parce que les mamans sont encore trop souvent victimes d’humiliations ou d’entraves, le texte prévoit de punir par une amende de 26 à 500€ quiconque aura empêché, tenté d’empêcher, interdit ou tenté d’interdire l’allaitement d’un enfant dans un espace public. C’est à lire dans les éditions de Sudpresse ce matin. L’allaitement en public, ça dérange quelqu’un ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

3 images © Getty Images

"Je pense que l’on est à une époque où l’on hypersexualise la poitrine de la femme"

Céline d’Arlon est intervenue à ce sujet sur notre antenne : " C’était il y a quelques années, j’étais à l’entrée d’une grande enseigne et ma fille a commencé à pleurer car c’était l’heure de manger. Je me suis mise en retrait, et ai posé un petit drap sur moi. J’ai commencé à allaiter ma fille. C’est là que les regards insistants et les remarques en disant que je n‘ai pas à m’exhiber, ont fusé. En tant que femme qui a allaité, je peux dire que ça dérange. Je ne l’espère pas mais je soupçonne que toute dame ayant déjà allaité a aussi déjà été dans le même cas que moi. Je pense que l’on est à une époque où l’on hypersexualise la poitrine de la femme. Si on donne le sein à notre enfant, c’est pour le nourrir, pas pour montrer sa poitrine. Quant à l’amende, je pense qu’elle ne servira à rien. Qui sera là pour contrôler ? Et puis, une dame qui va se faire agresser, je peux supposer qu’elle n’ira pas porter plainte car elle n’a pas le nom de l’agresseur, et puis une plainte contre "X" ne va mener à rien. C’est un gros problème de notre société. C’est bien beau de faire des lois mais il n’y a personne pour les faire respecter. "

3 images © Getty Images

"C’est inhumain de faire une remarque à une femme qui est en train d’allaiter son enfant"

A Colfontaine, Elvisia intervient dans le débat : " C’est triste mais, s’il faut en arriver à légiférer pour protéger les femmes qui allaitent, ce qui est un acte naturel et nécessaire, c’est qu’on a besoin de cette loi et qu’on doit pouvoir sanctionner. Je ne comprends pas pourquoi allaiter en public dérange. Je suis une femme émancipée et libre et je risque de provoquer d’autres dames, mais être topless sur la plage est bien plus exhibitionniste que d’allaiter en public et pourtant là on ne dit rien. C’est inhumain de faire une remarque à une femme qui est en train d’allaiter son enfant. "

3 images © Getty Images

"Je suis probablement vieux jeu, mais je suis dérangé quand une femme allaite dans un espace public"

Le débat se termine avec Patrick de Woluwe-Saint-Pierre : " J’ai eu un espace de vente de luxe " féminin " pendant 32 ans et un espace de vente " masculin " pendant 10 ans. Il arrivait parfois que des femmes veuillent allaiter et on les accompagnait alors dans un espace plus discret et privé. Mais il y avait tout de même des femmes qui allaitaient ouvertement en public. Et je trouve ça dérangeant. Il y a une part de nudité là quand même et l’on est dans un espace public. Il y a donc un respect mutuel à avoir. Je suis probablement vieux jeu, mais je suis dérangé quand une femme allaite dans un espace public où il peut y avoir des enfants ou des personnes handicapées par exemple. On doit pouvoir l’accompagner dans un endroit plus privé. "