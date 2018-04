Patricia Lefranc : " J'aurais peut-être préféré être morte et ne pas vous parler "

Patricia Lefranc, qui avait été vitriolée en 2009 et qui a subi 110 opérations chirurgicales à ce jour, a posté une lettre ouverte sur Facebook. Elle y demande, entre autres, que la vente d’acide soit tracée pour que ce genre d’acte ne se produise plus. Faut-il tracer les ventes d’acide ?

C’est après avoir appris que de l’acide avait été jeté sur des chiens que Patricia Lefranc a rédigé cette lettre. Elle a été elle-même défigurée à cause d’une attaque à l’acide en 2009 et dénonce dans son texte que beaucoup de promesses lui ont été faites lors de diverses rencontres avec des personnalités politiques mais qu’aujourd’hui, rien n’a changé. Parce qu’il est trop facile aujourd’hui de se procurer de l’acide et reproduire une telle attaque, elle demande que les ventes de ce type de produit soient tracées. Pour Patricia Lefranc, il n’y a pas de différence entre la vente libre d’armes aux États-Unis et la vente libre d’acide en Belgique… Faut-il tracer les ventes d’acide ?

Patricia Lefranc, victime d'une attaque au vitriol, a accepté de s'exprimer sur notre antenne : " Certains auditeurs ont dit qu’un marteau ou un tournevis suffit à faire mal. Je vous avoue que j’aurais préféré avoir reçu des coups de couteau que des jets d’acide. Nous sommes en 2018 et l’acide est toujours dans mon corps. Je ne me bats pas que pour moi. En France, cela devient une chose très récurrente mais peu de médias en parlent. Je peux comprendre qu’il y ait des personnes qui aient besoin de bouteilles d’acide pour faire leurs bricolages. Si ces personnes-là ont tant besoin de cet acide, qu’est-ce que ça peut leur faire de donner leur carte d’identité au vendeur ? Je ne vois pas pourquoi les gens crient presque au scandale puisqu’il y a déjà une traçabilité pour les grandes quantités. "

Patricia Lefranc est persuadée que tracer la vente d’acide incitera les personnes à réfléchir à deux fois avant de passer l’acte. " Je me suis adressée à la police fédérale pour savoir si ça ne les dérangeait pas de recevoir un fax des magasins avec les demandes d’acide et ça ne les dérange même pas ! Ils savent que l’acide est une arme fatale. "

Comparer l’accès à l’acide avec la vente d’arme aux États-Unis n’est pas une exagération : " Si en Belgique les armes se retrouvaient en vente libre comme l’acide, les gens vont tous se révolter comme aux États-Unis. J’aurais peut-être préféré être morte et ne pas vous parler. Quand vous savez qu’à Londres, il y a eu 247 attaques l’année passée. Londres a décidé de mettre une loi pour que les jeunes de 16 ans ne puissent plus acheter ce genre de produit. "

Il n’y a pas encore eu de réaction officielle depuis la publication de sa lettre ouverte sur Facebook. C’est vrai qu’on l’écoute beaucoup reconnaît Patricia Lefranc mais " si les politiques ne bougent pas… une fois c’est de leur ressort, une fois ce n’est pas de leur ressort. Puis c’est le ressort de quelqu’un d’autre. On me balade de ministre en ministre. "

Aux auditeurs qui disent que d’autres produits sont aussi dangereux, Patricia Lefranc tient à préciser que " vous pouvez jeter de l’eau pour atténuer les douleurs et pour arrêter les effets. Quand vous recevez de l’acide, vous ne pouvez pas recevoir de l’eau sur vous ! Donc le temps que l’ambulance et les soins arrivent, votre corps est occupé à se ronger ! "