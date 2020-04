Patricia de Berchem-Sainte-Agathe : "On doit penser aux finances de l'État et payer ces masques!"

Alors que le port du masque est actuellement conseillé et qu’il fait partie des conditions évoquées par les spécialistes pour un déconfinement, certaines communes en achètent et les mettent à disposition de la population, d’autres en font fabriquer par des bénévoles ou ne prévoient simplement rien.

Patricia poursuit avec une idée de prix et conclut : "On pourrait les acheter à 1€ le masque par exemple. Il faudrait voir la situation de chacun évidemment car beaucoup ont perdu leur travail ou sont au chômage partiel donc pour eux, il faudrait une dérogation. Mais pour les autres, je considère qu'on doit tous faire un effort et payer ces masques."

Patricia , une auditrice originaire de Berchem-Sainte-Agathe , est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je trouve qu'on pourrait les acheter mais à prix raisonnable et réglementé. Les finances de l'État sont déjà catastrophiques et avec cette crise sanitaire, ça ne va qu'empirer... Je trouve donc qu'il est nécessaire et important d'être solidaires.

"On devrait les recevoir gratuitement !"

Direction Courcelles, où Muriel témoigne : "Je pense que toute la population devrait les recevoir gratuitement. En Italie, ils donnent cinq masques par personne et par semaine, gratuitement par voie postale. Au Maroc et au Luxembourg, les autorités donnent également les masques et malheureusement, chez nous, je ne vois pas les choses bouger... J'estime que la population a le droit de recevoir des masques gratuitement."

Comment est-ce possible qu'il n'y ait aucune organisation à ce niveau-là?!

Muriel poursuit sur sa lancée : "Nous avons quand même 9 ministres de la Santé, comment est-ce possible qu'il n'y ait aucune organisation à ce niveau-là ?! Et comment-est ce possible de faire tant d'erreurs dans l'arrivée des masques ? Une erreur, ça peut arriver... Deux erreurs ça devient bizarre mais trois erreurs, ça ne passe plus ! En attendant, j'ai réalisé un masque artisanal pour ma fille qui est aux études et je ne trouve pas ça logique d'avoir dû le faire moi-même."