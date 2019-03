Patricia : " C'est une question de bon sens ! "

Emmanuel Macron a commenté l’hospitalisation d’une manifestante de 73 ans ce week-end : " Quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci ". Il y a des critères physiques à respecter pour pouvoir manifester ?

Samedi dernier, lors de l’acte 19 des Gilets jaunes en France, une manifestante de 73 a été grièvement blessée et a dû être emmenée à l’hôpital après la charge des CRS pour disperser les manifestants qui se trouvaient dans une zone interdite. Le Président français, Emmanuel Macron, a commenté la situation. Dans un premier temps, il souhaite un prompt rétablissement à la septuagénaire et ajoute ensuite, que quand on est fragile, qu’on peut se faire bousculer, on ne se met pas dans des situations comme celle-ci.

Il y a des critères physiques à respecter pour pouvoir manifester ? C'est la question que l'on vous posait dans " C'est vous qui le dites ".

À ce propos, pour Patricia de Jupille, " quand on a 73 ans, et qu’on se retrouve dans un lieu où on ne doit pas être, donc on sait que ça peut tourner mal, on en assume les conséquences, c’est tout ! Cette dame-là a 73 ans, elle aurait pu faire preuve d’un peu plus de maturité. Une personne de 73 ans qui se fait violemment mettre par terre, ça n’a pas les mêmes conséquences que si c’était une personne qui en a 20 ! La preuve, elle a une fracture. Elle aurait pu au moins se mettre sur le côté. On l’a vue manifester avec son panneau, voilà les conséquences ! il ne faut pas se plaindre ! Le président dit juste que quand on a peut-être un certain âge ou quand on a des facultés qui ne sont peut-être pas..., il vaut mieux ne pas se trouver là où on ne doit pas être ou alors on en subit les conséquences et on ne vient pas se plaindre. C’est sur une place qui était interdite, ils ont quand même décidé de braver l’interdiction, tu as 763 ans, tu sais bien que depuis des semaines ça tourne en cacahuète, on le voit assez avec la violence qu’il y a, alors on n’y va pas ; c’est une question de bon sens ! "

À Lessines, Michel ne partage pas du tout cet avis. Il rejette la faute sur les policiers et la délimitation des espaces interdits: " Je ne pense pas du tout qu’il y a des critères pour manifester. C’est le comportement des policiers, des CRS qui est devenus intolérable. Ici à Nice, ils ont chargé alors que les gens chantaient et dansaient. Les espaces étaient mal définis, on ne savait pas très bien où est-ce qu’on pouvait aller et où on ne pouvait et ce n’est pas une raison pour charger les manifestants. "

Selon André de Thimister, il faut que les manifestations soient mieux encadrées : " Le président a tort quelque part. Dans toute manifestation, on devrait mettre des gens qui s’y connaissent un peu sur le côté, comme des secouristes, des infirmières qui accompagnent pour donner un verre d’eau ou aider si quelqu’un fait un malaise en cours de route. Quand on a une grande foule avec des personnes de tout âge, il faut que ça soit mieux encadré. Vers 80-90 ans, ça peut être dangereux de manifester si on a des problèmes auditifs par exemple. 73 ans, ce n’est pas trop âgé, c’est possible de manifester. Si on est bien encadré, avec un verre d’eau et on pourrait manifester assis. "