Pascal de Lobbes : "Il faut relancer le toilettage pour chiens, il est question de bien-être animal!"

"La distanciation sociale serait respectée!"

Pascal, un auditeur originaire de Lobbes, dans le Hainaut, est intervenu à ce sujet sur notre antenne. Selon lui, le plus urgent est de relancer le secteur du service aux animaux, dont le toilettage pour chiens : "On est dans un secteur où il est question de bien-être animal... Il faudrait relancer ce genre de service pour soigner les chiens blessés et ceux qui sont malheureux de ne pas être toilettés. J'ai plusieurs chiens dont un qui a un poil assez spécial et il saigne à cause d'un manque d'entretien car on ne peut pas entretenir nous-mêmes notre chien, il faut un toiletteur pour ce genre de soin."

Certains chiens ont même difficile à marcher tellement leur état est catastrophique...

Pascal pense également à une tranche de la population : "Je pense également aux personnes âgées qui n'ont comme seul ami que leur chien et malheureusement, ils voient leur animal dans une situation de souffrance, certains ont même difficile à marcher tellement leur état est catastrophique. Il faudrait rouvrir ce service, on irait juste déposer le chien et on retournerait le chercher une fois qu'il serait prêt donc la distanciation sociale serait respectée."