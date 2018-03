Pas assez de femmes de ménage à la police fédérale... Comment cela se fait-il ?

L’entretien des bâtiments de la police ne serait plus assuré comme il faut et il serait demandé à des policiers de faire le ménage dans les commissariats… Comment on est-on arrivé à cette situation ?

Après des problèmes d’approvisionnement en tenues, voilà que dans La DH, un représentant syndical dénonce une situation qu’il trouve scandaleuse et déplorable. Des policiers doivent assurer le ménage des commissariats mais ils refusent d’exécuter cette tâche. Comment en est-on arrivé à cette situation ?

Eddy Quaino, permanent police pour la CGSP: "Cela fait plusieurs mois qu'on a eu des discussions avec le ministre de l'Intérieur par rapport à l'engagement de techniciennes et techniciens de surface pour les bâtiments de la police fédérale. On avait d'ailleurs déposé un préavis de grève dans ce sens parce qu'il manquait du personnel et ça c'était il y a plus ou moins un an. On avait alors des promesses fermes d'engagements du ministre de l'Intérieur pour avoir du personnel supplémentaire... Force est de constater qu'après un an, on n'a toujours pas de personnel et la situation s'est aggravée puisque aujourd'hui, on demande aux policiers de vider leurs poubelles et ça, c'est vraiment intolérable. Cela concerne l'ensemble des bâtiments de la police fédérale sauf qu'au nord du pays, la situation n'est pas la même mais par contre, en Wallonie, la situation est critique."

Tout a donc commencé avec la distribution de sacs-poubelle afin que les policiers mettent la main à la tâche poursuit Eddy Quaino... Un fait vite dénoncé aux syndicats : "On a fourni il y a quelques jours des sacs-poubelle aux membres du personnel et on leur a demandé de bien vouloir vider eux-mêmes les poubelles. Évidemment, les syndicats en ont été informés et on a fait remotner l'information au plus haut niveau de la police fédérale en leur disant que c'était scandaleux et qu'il n'était pas question que les policiers commencent à vider les poubelles et fassent l'entretien des bâtiments. Je pense qu'il faut respecter le travail de chacun et aujourd'hui, c'est l'inspecteur des finances qui doit prendre ses responsabilités et engager du personnel pour pouvoir faire en sorte que demain les bâtiments soient propres et entretenus comme ils doivent l'être! Le problème est que quand vous avez des situations critiques pour un ensemble de bâtiments qui fait 8000 ou 9000 mètres carrés et qu'on vous dit qu'il n'y a plus qu'une seule femme d'ouvrage, je pense que c'est vraiment problématique et significatif de la situation. On peut concevoir le fait de donner un coup de main mais à partir du moment où ça devient une situation qui est structurelle, pour nous c'est purement et simplement scandaleux! Finalement, c'est le ministre de l'Intérieur qui ne fait pas son travail et qui n'engage pas du personnel pour que les bâtiments soient entretenus comme ils le devraient."

Résultat, les syndicats comptent agir si rien ne change dans les jours qui suivent conclut le permanent police pour la CGSP : "Nous avons un Comité de négociations des services de police mardi prochain avec le responsable du ministre de l'Intérieur qui sera présent donc on va l'interpeller une dernière fois... Si on n'a pas de changement, on déposera dans le cas échéant un préavis de grève pour l'ensemble de la police fédérale et on partira en grève!"