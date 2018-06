Paris et jeux en ligne : pourquoi des opérateurs envoient des publicités à des clients interdits ?

Chloé Volcy, project manager chez Ladbrokes : "Chez Ladbrokes , comme tout autre opérateur de paris sportifs, on a une protection GDPR (Règlement Général sur la Protection des Données), donc la protection des joueurs dans un cadre très rigoureux. Il faut savoir qu'une auto-exclusion est faite immédiatement chez Ladbrokes.be, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le client décide de ne plus jouer, il est auto-exclu de notre système pour une durée de trois mois minimum avec une fermeture de compte et un remboursement de l'argent en dépôt avant la fermeture du compte. Il faut savoir aussi qu'avant chaque envoi d'e-mail, il y a un contrôle Epis, c'est un système d'informations pour les personnes exclues qui est utilisé pour scanner les données de chaque utilisateur pour être sûr qu'il ne s'agit pas de joueurs exclus mais de joueurs recevant la publicité parce qu'ils le souhaitent."

Les personnes addict aux jeux peuvent se faire interdire de jouer et se retrouvent alors dans une base de données qui bloque tout accès aux jeux et paris en ligne ainsi que dans des salles physiques. Malgré l’interdiction, certains opérateurs continuent d’envoyer des publicités à des clients qui se sont fait interdire de jeux, ne leur permettent pas de fermer leur compte et prélèvent des frais tout en refusant de restituer l’argent placé en dépôt, c’est à lire dans La DH. Le ministre de la Justice travaille actuellement sur un arrêté pour interdire officiellement cette pratique. En attendant, pourquoi une telle tentation est-elle infligée aux joueurs interdits ?

Un milieu très réglementé...

Si Ladbrokes agit dans ce sens c'est aussi car il se doit de respecter les règles établies par la Commission des jeux de hasard comme l'explique à nouveau la project manager chez Ladbrokes: "Le milieu des paris sportifs est très régulé et très réglementé par la Commission des jeux de hasard et c'est une obligation de la part de cette dernière d'effectuer un contrôle Epis avant chaque envoi d'e-mail à un client."

Par rapport au fait que d'autres opérateurs pourraient ne pas respecter la loi, Chloé Volcy ne préfère parler qu'au nom de sa société : "Je vous explique ce qu'il peut se passer chez Ladbrokes.be et la façon dont on traite les dossiers de chaque client et des clients qui veulent être auto-exclus... Donc chez nous, le contrôle est fait car il nous l'est demandé! On ne peut pas passer à côté de ce système, on est obligé de procéder comme tel! Maintenant, de ce que dit l'article, des joueurs sont contactés et se voient proposer des offres alors qu'ils sont exclus mais chez Ladbrokes, on n'agit pas de la sorte parce que c'est une société basée en Belgique qui défend des standards de qualité en termes de protection des joueurs. On s'associe également à la Clinique du jeu Brugmann et on encourage l'auto-exclusion parce que pour nous, si un client le désire, il doit pouvoir le faire car ça doit rester un plaisir. Pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable donc c'est interdit de pratiquer de la sorte!"

En Belgique, l'enseigne Ladbrokes est le leader incontesté des paris depuis plus de trente ans et compte bien le rester en étant transparent avec son public et en respectant la loi... À bon entendeur!