Par patient inscrit, une maison médicale reçoit 455€ alors qu'il coûte 396€... Que deviennent les 59€ en trop ?

Dans le journal Le Soir, on apprend que Maggie de Block se penche actuellement sur le financement des maisons médicales. Ces structures dispensent gratuitement des soins à des patients inscrits, pour lesquels elles reçoivent la somme forfaitaire de 455€ par patient alors que selon un audit, le coût réel est de 396€. Dans certains cas, la somme est touchée pour des patients qui ne se présentent même plus… Alors que devient l’argent perçu en trop ?

Pierre Drielsma, délégué de la Fédération des maisons médicales à la Commission des accords forfaitaires : " Ces chiffres, ce sont des moyennes qui ont été calculées par la KPMG donc je ne peux que leur faire confiance. Par contre, ce qu'il manque ici, c'est probablement les réserves qui sont effectuées en cas de licenciement. Quand une ASBL doit licencier du personnel, elle doit donner des indemnités de licenciement donc, elle constitue une réserve pour pouvoir financer ces éventuels licenciements. Ensuite, beaucoup de maisons médicales sont propriétaires de leur bien, de leur outil de travail. Ce qui signifie un investissement, des prêts hypothécaires et des remboursements. Je ne suis pas sûr que ça se retrouve là-dedans. Normalement, une ASBL ne peut pas capitaliser hormis les cas que je viens de citer. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les différentes fédérations n'ont pas les mêmes ratios. De plus, nous ne faisons pas de bénéfice. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la répartition des sous entre les maisons médicales n'est pas correcte. Actuellement, dans ma maison médicale, nous avons beaucoup de patients qui sont très âgés et qui ont besoin de soins infirmiers très lourds et nous ne pouvons pas engager suffisamment d'infirmières. Dans d'autres maisons médicales, les patients sont beaucoup plus jeunes et nécessitent moins de soins infirmiers. On pourrait donc réduire les soins infirmiers ce qui permettrait un transfert mais, dans ce cas-là, l'économie sera nulle ".

Parfois les maisons médicales touchent une somme forfaitaire pour des patients qui ne se présentent plus mais, pour Pierre Drielsma il s'agit d'une exception : " Ça peut arriver mais c'est extrêmement rare. En général, nous écrivons une lettre aux patients qui ne sont pas venus depuis deux ans pour leur demander s'ils veulent rester affiliés. En cas d'absence d'une réponse et au bout d'un certain temps, nous les annulons ".