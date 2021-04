Olivier Maingain : "Nous avons déjà octroyé une aide juridique à des associations, cela se fait dans de nombreuses communes"

Olivier Maingain , bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert , est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Nous avons déjà octroyé une aide juridique à des associations, cela se fait depuis longtemps dans de nombreuses communes. L’accès à la justice a un coût et devoir mener des actions de justice répétées pour faire respecter la loi a également un coût. Nous avons par exemple déjà octroyé des subsides à des associations qui défendent les droits humains. Ici, nous accordons un soutien à l’association représentative du service Horeca de Bruxelles pour contester une décision qui est abusive. Un montant a déjà été décidé, il sera de 10.000 € et nous envisageons d’agir de la même façon pour le secteur de la culture."

À Rendeux, dans la province de Luxembourg, Alain nous fait part de son opinion : "Au début de leur mandat, les politiciens prêtent serment. Les bourgmestres doivent obéir à la Constitution, aux lois du peuple belge et ils doivent respecter la hiérarchie. Pour moi, toute l’idée d’Olivier Maingain est à jeter, il n’est pas honnête envers lui-même et cherche certainement à récupérer de l’électorat. En tant que bourgmestre, il est censé respecter la loi et ici, il aide le peuple à contourner la loi. Il ne suit pas les recommandations fédérales alors que selon moi, il devrait essayer d’apaiser les tensions : ce n’est que 7 jours de plus à attendre, pas trois mois."