Olivier, ancien sans-abri : "Il faut laisser des bancs pour que les SDF puissent dormir dans les parcs !"

Un collectif dénonce les dispositifs anti sans-abris dans l’espace public comme les bancs avec assises individuelles qui empêchent de s’allonger. Le mobilier urbain doit-il être revu pour les SDF ?

Laurent et sa compagne se sont donné une mission et l’expliquent dans La Libre Belgique ce matin, ils créent des structures éphémères qu’ils placent autour des bancs qui ne permettent pas à des sans-abris de s’installer. Ils ne cherchent pas à rendre ces bancs accessibles aux SDF sur le long terme, ils veulent dénoncer des dispositifs qui chassent encore plus un public déjà précarisé.

Le mobilier urbain doit-il être revu pour les SDF ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites".

Olivier, un auditeur qui a vécu dans la rue durant 4 ans, est intervenu sur notre antenne : "Il faudrait surtout laisser du mobilier dans les parcs qu'on puisse s'allonger. J'ai été moi-même SDF il y a quelques années, durant 4 ans, et c'était au début du dispositif et on se sentait vraiment chassés. Du jour au lendemain, il y avait des bancs avec des accoudoirs... La nuit, je dormais sous une tente bien cachée mais on dort mal à cause de l'insécurité. Du coup, en journée, c'est bien d'avoir un banc pour faire une sieste. Je suis allé une seule fois dans un établissement et je me suis fait agresser et voler et donc je n'y suis plus retourné. Quand je vois des structures pareilles, je me sens rejeté... Un rejet supplémentaire au fait d'être SDF. Il ne faut pas avoir peur de tous les sans-abris, moi je n'étais jamais ivre... Je comprends qu'à certains endroits, comme dans le métro, que le mobilier ne soit pas adapté mais pas partout. Il faudrait laisser quelques bancs dans les parcs pour qu'on puisse s'allonger un peu... Sinon par endroit, on est délogés par la police donc laissez-nous aller dans un parc, sur un banc, pour se reposer à l'abri des regards."