Olga : " Un feu d'artifice sans bruit c'est comme regarder un film sans son ! "

Pour le bien-être des animaux, plusieurs communes pensent aux feux d’artifice à bruit contenu mais n’arrivent pas à les imposer. Un feu d’artifice sans bruit, c’est un spectacle gâché ?

En raison de la peur ressentie par de nombreux animaux lorsque des feux d’artifice sont tirés, plusieurs communes ont fait le choix d’organiser des feux à bruit contenu. Les fusées font du bruit au décollage mais sont silencieuses lors de l’explosion dans le ciel. Les artifices partent moins haut mais les organisateurs travaillent plus la mise en scène, ce qui malgré tout ne séduit pas de nombreux spectateurs ou communes qui ne franchissent pas le pas comme on peut le lire dans La DH aujourd’hui.

Un feu d’artifice sans bruit, c’est un spectacle gâché ? C’est la question que l’on vous posait ce matin " C’est vous qui le dites".

Olga de Rendeux (Marche-en-Famenne) : " pas du tout. J’habite une région à la campagne et ils font deux à trois fois par an des feux d’artifice grandioses. Les animaux n’ont pas l’air beaucoup plus stressés que d’habitude. Il ne faut pas non plus mettre les animaux à la place des êtres humains ! J’ai eu un chien qui avait peur et ma fille aussi mais ils ne pleurent qu’un quart d’heure. Ça ne les traumatise pas pour autant ! Vous voyez à la Roche-en-Ardenne, il y a quand même 3-4 000 personnes, il y a le bruit, le brouhaha… Ça enlèverait l’ambiance. Sans le bruit, ce n’est pas la même chose, c’est comme si on regardait un film à la télé sans son. "