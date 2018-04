Offre d'emploi frauduleuse sur le site d'Actiris : comment est-ce possible ?

Anaïs Sorée, porte-parole d'Actiris : "Dans ce cas-ci, la fraude a été difficile à détecter parce qu'elle n'apparaît pas directement sur l'offre d'emploi puisque celle-ci ne mentionne pas que pour postuler, il faut verser des frais d'inscription de 50€. Ça, c'est une demande qui intervient dans un second temps, dans la réponse qui est envoyée au candidat qui postule. Cette réponse est envoyée par actiris.brussels@gmail.com or toutes les communications officielles d'Actiris n'émanent jamais d'une adresse gmail, elles émanent d'une adresse actiris.be. Et je profite de l'occasion que vous me donnez d'intervenir sur votre antenne pour le rappeler à nos usagers. Deuxièmement, tous les services offerts par Actiris sont gratuits donc on ne demandera jamais de frais d’inscription aux usagers. Dans ce cas-ci, l'auteur de la fraude a été loin puisqu'il a utilisé le numéro d'entreprise de l'entreprise que vous mentionnez donc c'est très grave ce qui a été fait."

La situation dénoncée par le député Anthony Dufrane qui interpellera le ministre wallon de l’Emploi à ce sujet est expliquée dans La DH aujourd’hui. Sur le site du Forem et d’Actiris, une offre d’emploi pour un poste de vendeur chez H&M semblait alléchante sauf qu’en allant plus loin, les candidats étaient invités à verser 50€ sur un compte étranger pour que leur candidature soit retenue. Comment une offre d’emploi a pu rester trois semaines sur le site d’Actiris, deux semaines sur celui du Forem ?

Ce fait est considéré comme très grave par Actiris à tel point que l'Office régional bruxellois de l'Emploi a décidé de déposer plainte comme le confirme la porte-parole : "Pour l'instant, nous rassemblons tous les éléments pour constituer un dossier afin de porter plainte. Et j'invite vraiment les utilisateurs qui ont reçu cet email frauduleux à prendre contact avec nos services et à nous le signaler.

Aucune victime n'a versé les 50€ réclamés

Si l'offre d'emploi est restée trois semaines sur le site et si certains usagers d'Actiris y ont répondu, aucun d'entre eux n'a cependant viré l'argent réclamé comme le souligne Anaïs Sorée : "Je précise qu'aujourd'hui, parmi les signalements qu'on a reçus, aucune personne ne dit avoir versé les 50€ réclamés dans l'email. L'email frauduleux a été envoyé mardi et nous avons directement été averti. Nous avons donc tout de suite lancé l'alarme et contacté nos chercheurs d'emploi via email, via les réseaux sociaux, via notre contact center et via notre site web pour les avertir de ne surtout pas répondre à cet email."

Enfin, Actiris, par le biais de sa porte-parole, tient à rassurer les usagers face à cette énième fraude et se dit favorable au bouton d'alerte pour signaler les fraudes, proposé par le député wallon, Anthony Dufrane : "Les services d'Actiris sont constamment à la recherche de nouveaux moyens pour améliorer le site internet et globalement, le service rendu. Et cette solution fait partie des pistes de réflexion et on n'attend pas que des incidents comme celui-ci interviennent pour réfléchir aux améliorations qu'on peut apporter. "