Océane ne trouve pas de stage en menuiserie : existe-t-il des métiers impossibles pour les femmes ?

Océane, élève en menuiserie, n’arrive pas à trouver un stage en entreprise. On lui répond à chaque fois que ce n’est pas possible d’accueillir une fille. Elle explique ce matin dans La Meuse qu’elle est parfois découragée et pense à tout arrêter tellement elle fait face à des refus pour des raisons de genre. Il y a des métiers impossibles pour des femmes ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Tout n'est pas bon pour une femme" Lionel, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Tout dépend des sociétés pour lesquelles cette jeune fille postule. Il existe beaucoup de postes en menuiserie comme les châssis, les portes intérieures et les bardages et selon la société pour laquelle elle postule, tout n'est pas bon pour une femme. Si elle postule dans une société où on porte des châssis toute la journée, avec une charge et des vitrages qui font à peu près 45kg du mètre carré, je ne pense pas qu'elle aura le même rendement qu'un homme." On ne peut pas mettre la même charge à une femme qu'à un homme, le rendement n'est pas le même ! Lionel souligne qu'il ne se veut pas sexiste mais réaliste : "Il n'y a rien d’écœurant dans mon discours... On ne peut pas mettre la même charge à une femme qu'à un homme, le rendement n'est pas le même ! Et je ne dis pas qu'elle serait moins douée dans son métier mais qu'en fonction des postes, elle pourrait être moins rentable, notamment dans les charges lourdes."

"Les filles sont tout aussi capables" Du côté d'Estaimpuis, en province de Hainaut, Stéphane n'est pas du même avis et témoigne: "J'ai une jeune fille dans l'équipe actuellement, elle va sur chantier avec un jeune homme de son âge et je vous assure que ça se passe très bien ! Il suffit de les prendre en main et de bien leur expliquer les choses. Je vous avoue que j'ai souri en la voyant arriver au bureau car elle est toute petite et toute mince mais je lui ai demandé pourquoi ce métier et l'envie y était tout simplement. Donc je ne comprends pas qu'on refuse des stages à des jeunes filles. J'en connais bien une qui travaille depuis dix ans dans la chaudronnerie ! Elles sont tout aussi capables..."

"Une femme peut exercer le métier de menuisier" Enfin, direction Evere, en région bruxelloise, où Rolande soutient Océane dans sa démarche : "J'ai eu un grand-père menuisier, un père boucher et j'ai une fille qui bricole avec son mari; elle fait absolument tout dans sa maison, elle assemble des meubles et se débrouille très bien. Océane ne doit pas s'en faire, il n'y a aucun problème à exercer le métier de menuisier quand on est une femme ! Une femme peut aussi porter des planches et faire des charpentes, tout comme un homme !"