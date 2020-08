Obligation d'avoir un masque avec soi dans le Hainaut: "Je ne porterai pas de masque lorsque j'irai me balader!" s'exclame Jacques de Chimay

À partir de ce midi, il sera obligatoire de posséder un masque sur soi dans la province de Hainaut. Cette décision, révélée ce matin dans les journaux du groupe Sudpresse, a été prise pour que plus personne ne puisse dire qu’il a oublié son masque dans une zone où le port est obligatoire. En cas d'infraction à cette interdiction, les contrevenants risquent une peine de prison (jusqu'à 14 jours) et/ou une amende (jusqu'à 200 euros). Le Hainaut est actuellement la seule province à mettre en place cette obligation, ça doit être étendu ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Avoir un masque dans sa poche n'a aucun sens niveau hygiène!" Jacques, un auditeur originaire de Chimay, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Pour ma part, le port du masque, ça dépend des circonstances. Mais lorsque je vais faire ma marche sportive journalière par exemple, je n'ai même pas un sac ni mes papiers sur moi donc je ne vois pas pourquoi j'aurais un masque sur moi ! Je vis en rase campagne, dans le sud de la botte du Hainaut, on n'y rencontre absolument personne ! Il faut arrêter de trouver l'excuse de l'imprévu ! Si je fais un malaise, on me retrouvera mort dans le coin d'un bois puisqu'il n'y a quand même pas de réseaux chez nous donc je n'aurai pas besoin de mon masque face aux éventuels secours." Je ne porterai pas de masque sur moi lorsque j'irai me balader dans ma campagne ! Jacques n'en démord pas, il persiste et signe et justifie son refus : "Je ne porterai pas de masque sur moi lorsque j'irai me balader dans ma campagne ! En plus, le mettre à son coude ou dans sa poche n'a aucun sens niveau hygiène ! Je l'ai dans la voiture, ça oui ! Quand on voit tout ce qu'on nous explique de la façon dont il faut s'occuper du masque, l'avoir dans sa poche est tout à fait ridicule !"

"On devrait avoir plus de liberté..." Du côté de Wépion, Jean témoigne : "Je ne suis pas pour le fait d'étendre cette obligation. Maintenant que la situation s'améliore, on devrait être un peu moins restrictif et avoir plus de liberté... Cela m'embête fortement, c'est un pas de plus vers la restriction de nos libertés. Il y a des endroits où c'est obligatoire et là où je veux bien l'accepter, c'est dans les surfaces restreintes où beaucoup de personnes se côtoient et où la distanciation ne peut être respectée car c'est plus risqué et donc plus dangereux. Mais là où je ne l'admets pas, c'est de le porter tout le temps en rue, ça, ce n'est pas possible. Je ne fais pas mes courses, j'ai de graves problèmes de respiration donc je ne supporte pas le masque. Le principe d'en avoir un sur soi ne m'embête pas en tant que tel mais l'obligation m'embête fortement."

"Cette règle me rassure" Enfin direction Mons, où Rudy conclut : "Personnellement, cette règle me rassure... J'en ai toujours un sur moi, dans ma poche et j'en ai un autre dans mon sac et ça me rassure. Je voudrais par contre qu'on fournisse des masques gratuitement aux SDF car eux n'ont pas les moyens de se protéger... Et pas plus tard qu'hier, j'ai offert à manger à un sans-abri et son chien et quand il m'a remercié, il m'a postillonné dessus donc il faut aussi penser à eux. Moi, j'ai toujours mon masque avec moi, maintenant s'il n'y a personne dans la rue dans laquelle je me déplace, il m'arrive de l'enlever mais dans les endroits où il y a de la foule ou du mouvement, automatiquement je le mets ! Et tout le monde devrait agir de la même façon et en avoir toujours un sur soi."