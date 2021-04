Nouveau Comité de concertation ce matin : qu’espérez-vous de ce Codeco ?

Emilie, une auditrice originaire de Liège est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’attends énormément de ce Codeco et en premier lieu la réouverture des terrasses le 1er mai, comme notre bourgmestre [ndlr : Willy Demeyer] nous l’a annoncé. Nous les étudiants en avons marre et je pense que ce serait plus acceptable de nous laisser nous réunir en terrasse avec notre bulle d’amis que dans de grands rassemblements comme au Bois de la Cambre. On veut juste s’asseoir en terrasse et parler d’autre chose que du Covid."

Les étudiants sont à bout

"Ici en période de blocus, on a envie de souffler un peu, de se retrouver et de profiter du bon temps qui arrive. La situation actuelle devient vraiment pesante et interminable, autant pour nous que pour l’Horeca. Le Carré est rempli de panneaux "à vendre", le secteur Horeca est en détresse. Pour moi, il y aura réouverture le 1er mai, peu importent les décisions du Codeco. Et j’y serai pour soutenir le secteur, tant pis s’il y a un contrôle."