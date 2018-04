Nouveau cas de maltraitance animale dans un cirque à Ans ?

Fabrice Remels, responsable communication du cirque franco-belge : " Chaque année, à la même époque, nous sommes attaqués sur les réseaux sociaux parce que les gens sont dans une ignorance totale c'est-à-dire que déjà, ce ne sont pas des poils mais de la laine et deuxièmement, c'est la période de mue donc le chameau va perdre toute sa laine pour se retrouver quasiment nu jusqu'au mois de septembre. Après cela, il va refaire de la laine pour l'hiver tout simplement. N'importe quel vétérinaire ou une personne un peu capable pourrait vous le dire! Il n'y a rien d'autre! Et sur la photo, on voit sa lèvre un peu déformée car il secouait la tête au moment de la photo."

Une invitation envoyée à La DH

Suite à l'article rédigé par La DH, Fabrice Remels a pris contact avec la rédaction : " Nous avons pris contact avec la Dernière Heure, nous les avons invités à venir voir d'eux-mêmes comme c'était le cas il y a deux ans avec La Meuse. D'ailleurs, à l'époque, nous avions eu des contacts avec la SPA, le bien-être animal, etc. Qui avaient bel et bien déclaré dans la presse que nous n'étions pas connu comme cas de maltraitance et j'invite qui que ce soit à venir voir, il n'y a pas de soucis!"

Dans cet article, on parle de déchets dans les enclos, ce à quoi Fabrice Remels répond : " Concernant les déchets dans les enclos, les photos sont très mal prises car les déchets ne sont pas dans les enclos mais à l'extérieur des enclos. Ces déchets ont déjà été ramassés parce qu'ils ont été faits au moment où on est arrivé puisque le chapiteau n'était pas encore monté. Donc ce sont simplement les déchets de personnes qui n'ont aucun civisme qui jettent leur canette, leur papier de chips, etc. par dessus la clôture! Mais les parcs des animaux sont nettoyés deux fois par jour, matin et soir, en même temps que le nourrissage... Maintenant, si des gens sont venus déposer des immondices, nous n'y pouvons rien. C'est un ancien garage qui va être bientôt démoli et nous, nous louons ça à un propriétaire et quand nous arrivons, nous nettoyons tout ça. La première chose qu'on fait quand on arrive dans une ville, c'est d'installer les enclos des animaux de manière à ce qu'ils soient directement lâchés, qu'ils puissent avoir à boire et à manger avant même de monter le chapiteau ou de manger. D'ailleurs sur les photos, on voit bien les caravanes qui sont à l'arrière. On ne peut pas les laisser seuls, c'est faux ce que dénonce cette riveraine! En terme de loi, on n'a pas le droit de laisser les animaux de côté!"