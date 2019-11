Nikita : "Interdire la vente de cigarettes dans les night shops serait l'enfer pour moi !"

Nikita, un auditeur originaire de Vilvorde, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je suis un fumeur intensif, j'ai besoin de ma dose de cigarettes et les magasins ferment trop tôt donc je vais dans les magasins de nuit. S'ils interdisent la vente de cigarettes dans ce genre d'endroit, ça me posera un gros problème ! J'ai tout essayer pour arrêter, rien ne fonctionne, je suis trop dépendant ! Et avec mon travail, je ne peux pas aller chez le libraire ou pendant la journée ! Cette proposition de loi, ce serait l'enfer pour moi ! J'ai 26 ans et je fume deux paquets de cigarettes par jour !"

Chez nous, plus d’un Belge sur cinq fumait en 2018 et 15 000 personnes ont été tuées par le tabac. C’est pour cette raison que le CD&V dépose un projet de loi dévoilé dans les éditions de Sudpresse ce matin. Pour limiter la consommation, le projet vise à en limiter la vente en ne rendant les cigarettes disponibles que dans les débits de tabac et les librairies. Si la loi est adoptée, vous ne pourrez plus acheter de cigarettes dans les stations-services, supermarchés et magasins de nuit.

Pour lutter contre le tabac en Belgique, le CD&V ne veut plus que vous puissiez acheter des cigarettes dans les supermarchés, stations-services et magasins de nuit. Le tabac n’y a plus sa place ?

"Je pense que le tabac devrait carrément être supprimé !"

Du côté de Couillet, Didier est tout à fait pour cette proposition et il est même plus radical : "Il faut interdire la vente de cigarettes ! Si vous ne voulez pas qu'on fume, c'est simple ; ne vendez plus de tabac ! Je suis un gros fumeur et ça pourrait me motiver ! Parce qu'à chaque fois que je vais dans une station-service faire le plein d'essence, j'achète un paquet de cigarettes. Augmenter les taxes aiderait juste l'État, c'est lui le grand dealer ! Mais ça m'inciterait aussi à moins fumer. Si demain le tabac était interdit à la vente, je pourrais arrêter du jour au lendemain parce que juste augmenter le prix ne sert pas à grand chose. J'ai vu des gens se priver de choses essentielles juste pour pouvoir fumer ! C'est du business le tabac."

Enfin, direction Hastière où Christine partage cet avis : "Je pense que le tabac devrait carrément être supprimé parce que les fumeurs, c'est leur choix, ils ont des maladies c'est leur choix aussi. Il y a assez de publicités et de campagnes de sensibilisation pour la cigarette et ses méfaits. À cote de ça, il y a des gens qui ont des maladies beaucoup plus graves et qui n'ont rien demandé ! Ces fumeurs coûtent beaucoup plus cher à l'Etat pour être soignés, ce n'est pas juste ! Il faut faire prendre conscience aux autorités qu'il faut arrêter de soigner les fumeurs, zut après tout ! On n'a pas à subir les fumeurs, l'argent du contribuable peut servir à autre chose. Quand je vois des personnes malades, soignées dans des hôpitaux à cause de la cigarette et d'autres qui sont malades mais n'ont rien demandé et qu'on ne fait pas de campagne, je ne trouve pas ça normal."

