Nicole : " Il ne faut pas qu'il baisse les bras ! "

Jean-Denis Lejeune a posté un long message adressé à sa fille Julie sur Facebook. Il lui dit qu’il ne l’oublie pas, qu’il ne l’abandonne pas mais qu’au moment où le monde politique s’agite autour du scandale VEVIBA, il n’y a pas la même mobilisation autour de la question de l’éventuelle sortie de prison de Marc Dutroux. Il est fatigué de crier dans le vide, il dépose les armes.

C’est un message touchant du papa de Julie qui a été posté sur Facebook hier. Le texte commence par " Ma Julie chérie, non je ne t’oublie pas ! Non, je ne t’abandonne pas ma chérie ! Mais ces derniers jours, ces dernières semaines n’ont pas été faciles ". Au moment où le monde politique s’agite concernant le scandale VEVIBA, il regrette qu’il n’y ait pas la même mobilisation autour de la question de l’éventuelle sortie de prison de Marc Dutroux et se demande si la sécurité des enfants à moins de valeur. Il termine par ces mots : " Je suis fatigué de crier dans le vide et advienne ce qui adviendra. Je dépose les armes. " Est-ce que vous comprenez le papa de Julie ?

Est-ce que vous comprenez le papa de Julie ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, Nicole de Crisnée : " Cette histoire me touche. Je suis née à Bastogne et j'ai connu la guerre 40-45. Je voudrais dire à Jean-Denis Lejeune qu'il ne faut pas abandonner, qu'il est la voix, notre voix ! Vous savez, à Bastogne, on a pas baissé les bras pendant la guerre, nous sommes restés debout. Alors, maitenant, je lui demande simplement de rester debout et d'être la voix des enfants. Je comprends qu'il soit épuisé. Dans ma famille, on a enterré 23 personnes alors moi je lui dis simplement de penser aux gens, de penser à nous et, surtout, de penser aux enfants. Ils doivent rester dans notre mémoire. Il est notre mémoire. Alors il ne faut pas qu'il baisse les armes ".