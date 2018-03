Nicolas : " Pour moi, c'est de l'orgueil démesuré ! "

À propos du gendarme qui a échangé sa place avec celle d’un otage lors de l’attaque d’un supermarché à Trèbes en France vendredi et qui est décédé depuis, le prêtre qui devait célébrer son mariage cet été a déclaré que seule la foi peut expliquer la folie de ce sacrifice… Ce geste, c’est de la folie ?

En France, un hommage national sera rendu à Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a succombé à ses blessures après avoir échangé sa place avec celle d’un otage vendredi lors de l’attaque d’un supermarché de Trèbes. Dans un texte posté sur Facebook, le père Jean-Baptiste qui devait célébrer son mariage cet été écrit ceci : " Avait-il le droit de prendre un tel risque ? Il me semble que seule sa foi peut expliquer la folie de ce sacrifice qui fait aujourd’hui l’admiration de tous ". Le geste de ce gendarme, c’était de la folie ?

Pour Nicolas de Liège, on ne peut qualifier ce gendarme " de héros national français au même titre qu’une personne qui saute d’un pont dans une eau glacée pour sauver la vie d’un enfant qui se noie. Quelqu’un qui plonge d’un pont dans une eau glacée pour sauver la vie d’un enfant menace directement sa vie, il met en jeu sa vie. Ici, il y a un gros doute. Rien n’indique que la vie de l’otage était menacée directement. "

Nicolas l'affirme haut et fort, le geste du gendarme n'est pas de la folie mais juste une question d'orgueil mal placé : " On sait que les djihadistes menaces toute personne qui représente l’Etat français ou l’Etat belge, quand ça se passe en Belgique, à savoir les politiques, les militaires et les policiers et les gendarmes. Qu’est-ce qu’il est allé faire dans cette affaire ? Moi j’en conclu que c’est de l’orgueil démesuré et de l’égo démesuré. C’est aussi de recevoir les honneurs de la République par la suite. Dans son combat, dans son offre, il n’avait pas prévu d’y laisser sa vie. "