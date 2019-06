Nicolas : " Parfois elles sont tellement agressives qu'il faut faire demi-tour "

À Dinant, Michel n’en peut plus des oies canadiennes qui salissent son camping et font fuir ses clients, il demande qu’elles soient capturées et euthanasiées. Des oies qui salissent un camping, il faut les supprimer ?

Michel qui gère le camping communal de Bouvignes n’en peut plus des bernaches canadiennes, des oies qui ont été introduites en Wallonie il y a une trentaine d’années. Lorsque la période touristique est calme, elles sont nombreuses à envahir son terrain, l’abîmer et le salir à tel point que des clients fuient et demandent à être remboursés. Il demande l’aide du service piégeage de la Région wallonne pour qu’elles soient capturées et euthanasiées pour que son activité puisse se poursuivre sereinement.

Des oies qui salissent un camping, il faut les supprimer ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans " C’est vous qui le dites ".

Pour Nicolas de Bouvigne, à Dinant, c’est la solution : " Dans certains endroits, c’est la meilleure solution. Les déplacer ne sert à rien car elles reviennent. À part les mettre dans un enclos fermé, je ne vois pas de solution concrète. C’est embêtant quand on se promène le long du halage, on en voit parfois en masse. Parfois, les gens font carrément demi-tour parce qu’elles ne se bougent pas et qu’elles sont agressives. C’est assez embêtant pour les citoyens. J’ai déjà vu des gens qui faisaient demi-tour ou qui partaient, j’ai vu aussi des oies fonçaient sur eux. À mon avis, il faut euthanasier une bonne moitié, de toute façon ça reviendra l’année d’après. Quand ça crée des problèmes, je pense qu’on peut faire ça. Les oies viennent d’elles-mêmes pour faire leur besoin. "

À Namur, Patrick fait le même constat : " Je fréquente toutes les semaines la Meuse et il y en a énormément. Je comprends très bien l’exploitant du camping, mais il n’y a pas que lui. Il y a énormément de personnes le long de la Meuse qui sont embêtées par ces oies. C’est une espèce invasive, elle se multiplie à une vitesse v v'. Quand on enlève les œufs, les oies en repondent. C’est pour ça que les gardes forestiers font un trou dans les œufs pour qu’elles continuent à les couver jusqu’à ce qu’elles abandonnent. Ce sont des oies qui viennent du Canada et qui se déplacent énormément. Elles se sont implantées ici et ne bougent plus. Enlevez-les à Dinant, elles iront à Namur et redescendront. Elles connaissent très bien leur place. Elles sont invasives, elles détruisent les berges de la Meuse. Il y a énormément de déjections. Elles ont apporté une maladie : si un jeune chien mange leur déjection, il risque sa vie. Ces oies sont en nombre beaucoup trop élevé. La Région wallonne a fait une grande action il y a 2-3 ans à Namur. On a eu beaucoup moins d’oies mais elles sont de nouveau là ! Donc ce sont des actions qu’il faut faire très régulièrement. "