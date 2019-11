Nathalie, victime de pédophilie : "Si j'avais vu cette campagne petite, j'en aurais parlé !"

Nathalie, une auditrice originaire de Seraing, est intervenue sur notre antenne à ce sujet. Elle a été victime d'abus sexuels étant petite et ne trouve pas que cette campagne va trop loin : "Elle ne va pas loin du tout ! Effectivement, certains adolescents vont la voir mais les victimes - parmi ces ados - vont être aidées à en parler ! Du moins, je le souhaite. Et je ne pense pas que ça puisse rincer l’œil des pervers puisque c'est reproduit par des adultes donc un pédophile ne va pas s'attarder sur cette vidéo. Moi en tout cas, si j'avais vu ce genre de vidéo étant enfant, j'en aurais parlé à ma maman. Ça a commencé quand j'étais encore un bébé et ça a duré toute mon enfance. Je ne me suis jamais rendue compte que c'était quelque chose de mal à part en grandissant, je me suis posée des questions et je me suis demandée si tous les enfants devaient avoir des rapports sexuels. Mais est-ce que c'est mal ? Je ne me suis pas posée la question toute petite. Le déclic a été l'histoire de Julie et Melissa alors que j'étais déjà adulte et ça m'a aidée à en parler. Si j'avais vu cette campagne petite, dans mon esprit de petite fille, j'aurais pris conscience que ce que je vivais n'était pas autorisé par les adultes. De jeunes adolescents vont la voir passer sur les réseaux sociaux et quelques-uns vont parler, ça j'en suis certaine !"

Dans les prochains jours, vous verrez peut-être passer une vidéo dans votre fil d’actualité sur les réseaux sociaux. La nouvelle campagne de Child Focus ne s’affichera que sur des profils de personnes qui ont plus de 18 ans en raison des images qu’elle contient et qui, ce matin, font que nous ne diffuserons pas l’intégralité de la vidéo. La scène qui est rejouée par deux adultes est une reconstitution d’un abus sexuel commis par un adulte sur une enfant de 8 ans. La femme est d’abord entièrement dénudée avant qu’un homme n’enlève son pantalon pour abuser d’elle. Le message de Child Focus est que la pédopornographie, n’est pas de la pornographie.

"Cette vidéo est inutile !"

Depuis Profondeville, Marjorie n'est pas convaincue par cette campagne choc : "Je n'ai pas vu la vidéo et je ne la regarderai pas. Mais le pire, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Ces vidéos pourraient donner des idées aux futurs pédophiles donc je pense qu'elle est inutile. En plus, ils les diffusent sur soi-disant des profils de plus de 18 ans alors que certains enfants mentent sur leur âge sur les réseaux sociaux donc c'est inutile de les diffuser là-dessus. On peut prendre conscience, on peut réagir mais je ne sais pas si nous pouvons vraiment y faire quelque chose à part dénoncer. Les cibles ne seront peut-être pas atteintes sur les réseaux sociaux. Il aurait fallu le faire autrement ; sur des tracts publicitaires par exemple. Mais sur Facebook, il y a des enfants et il faut faire attention à ça."

Enfin, direction Ottignies où Myriam pense "qu'avec tout ce qui s'est passé avec Dutroux et compagnie, il faut dénoncer ! Mais ce serait mieux de montrer des attouchements sur des enfants que des adultes. Si deux adultes jouent la scène c'est plus difficile à comprendre. Mais il faut montrer que ça existe. [...] La campagne est ratée, la vidéo est adressée à des détraqués et certains vont se rincer l’œil."

