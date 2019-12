Nathalie : " Signaler un contrôle routier, c'est être complice d'un conducteur qui peut tuer "

Nathalie de Gilly milite pour ne plus signaler les contrôles routiers : " En juillet 2015, mon fils et ma belle-fille (Grégory et Mélanie) ont été tués dans un accident de voiture causé par conducteur en état d’ivresse qui avait 2,36 g d’alcool dans le sang. Nous aurions tant aimé qu’un contrôle puisse l’arrêter ! Les contrôles sont des filets qui empêchent ce genre de conducteur de tuer d’autres personnes ou de se tuer soi-même. Quand vous partager l’information, vous devenez complice de ce conducteur parce que ce conducteur peut soit vous rencontrer sur la route soit rencontrer quelqu’un de votre famille et venir briser votre vie à tout jamais ! On peut dire que c’est beau geste d’alerter : " Si vous avez bu, restez à la maison " mais il ne faut pas prévenir sur les réseaux sociaux. Il faut laisser les policiers faire leur travail. En faisant des contrôles, ils peuvent sauver des vies. "

" Un contrôle ne doit pas être signalé mais un radar abusif "

À Stoumont, Raymond appréciait qu’on le prévienne d’un contrôle policier mais depuis, il a changé d’avis : " Je pense que le rôle de la police est bien au-delà de ça et au-delà de l’alcool. Il faut laisser ces gens faire leur travail. Il y a plein d’autres choses qui peuvent être relevées lors d’un contrôle comme un défaut d’assurance. J’étais routier et c’était un peu l’habitude dans la profession : on se fait des appels de phares quand il y a un contrôle. Mais aujourd’hui, en prenant conscience du rôle du policier, le contrôle d’alcoolémie, c’est très bien. Par contre, un radar, à 30 km/h à 23 heures devant une école, moi je préviens ! Je pense qu’il y a de l’abus et c’est ça qui génère une réaction négative au niveau de la population. Si c’était plus " crédible ", ce serait beaucoup plus respecté. Un contrôle ne doit pas être signalé mais un radar abusif oui parce que c’est juste pour ramasser de l’argent ! Je pense que j’ai été complice et c’est dommage parce que j’ai peut-être donné des informations à des personnes qui ne le méritaient pas. "

Du côté de Thuin, Bernard estime que c’est un manque de respect de prévenir en cas de contrôle parce qu’on sait qu’on ne peut pas prendre le volant sous influence de l’alcool.

