Naomi : " Si on interdit ces vidéos, il faut interdire toutes les scènes de suicide dans les films "

Naomi d'Ixelles : " Je pense que ça ne va pas changer grand-chose que les vidéos soient censurées. Après ça peut s’étendre… Est-ce qu’on censure aussi les images de suicide dans les films, dans les jeux vidéo ? Ça peut prendre cette ampleur-là ! Malheureusement, s’en prendre aux vidéos, je ne crois pas que ça va aboutir à quelque chose de productif. Les gens se suicidaient avant qu’il y ait des vidéos et maintenant, ils vont vers ces vidéos-là. Il vaut mieux faire les interventions avant. "

« Ce n’est pas illégal de parler de suicide »

Si de nombreux auditeurs ont proposé de faire des catégories de vidéos à interdire (le suicide, la violence envers les animaux et la sexualité agressive), Naomi n'y croit pas trop : " Les catégories, il faut bien faire la différence. Le suicide est une agression envers soi qui est pénalisé de différentes manières dans différents pays. Mais après, l’agression sexuelle, c’est quelque chose de très différent. Commettre une agression envers les animaux est d’office illégal. Si c’est des vidéos dans lesquelles la violence est commise, c’est illégal de commettre cet acte et le prendre en vidéo est une extension de cet acte. Montrer à quelqu’un comment se suicide, c’est différent parce que ce n’est pas un acte de suicide et ce n’est pas illégal de parler de suicide. "