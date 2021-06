Nagui fait un aller-retour en avion à Munich, pour Giuseppe : "On ne peut pas rester chez soi parce qu’on est écolo"

Nagui, l’animateur de France 2, est au cœur d’une polémique. Il a fait un aller-retour à Munich accompagné de son épouse pour assister au match de l’équipe de France face à l’Allemagne. Il a posté une photo depuis le stade sur les réseaux sociaux. Sous cette photo, de nombreux internautes critiquent le voyage en avion de l’animateur alors que tout au long de l’année, il répète avec insistance des messages écologiques dans ses émissions. Défendre l’écologie et prendre l’avion, c’est incompatible ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Dès qu’une personne défend l’écologie, on la critique"

Giuseppe, un auditeur originaire de Remicourt, en province de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "De toute façon, il n’y a pas 50 moyens de voyager : la voiture, le train ou l’avion. Dès qu’il s’agit d’une personne qui défend l’écologie, on la critique, on trouvera toujours de quoi dire. On essaie de défendre l’écologie du mieux qu’on peut, mais je ne pense pas que ce soit à nous de trouver une solution. De plus, on critique Nagui pour être allé jusqu’à Munich, mais le président Biden qui défend aussi l’écologie a déployé énormément de personnes et d’avions en Suisse cette semaine. Que ce soit l’avion, la voiture ou le train, ce n’est pas bon pour l’écologie, mais on ne peut pas rester chez soi parce qu’on est écolo. "

"Des gamineries"

Dans le Brabant flamand et plus précisément à Ottenburg, Jacques nous partage son avis : "Pour moi ce qu’il a fait n’est pas si grave que cela, il n’était pas non plus tout seul dans l’avion. Je ne comprends pas pourquoi on critique Nagui et sa compagne qui sont allés voir un match de football alors que les présidents américain et russe ont déplacé je ne sais combien de personnes et de véhicules pour aller en Suisse. Nagui peut être écolo toute l’année et faire une petite erreur, il ne faut pas lui reprocher ça, c’est aussi un homme qui vit comme tout le monde. Pour moi, ce sont des gamineries. "

"De la jalousie et de la méchanceté"

À Flémalle, Nadia conclut le débat : "C'est parce que Nagui est une personne connue qu'on se permet de le critiquer. Plein de personnes sont écolos et prennent quand même l'avion pour partir en vacances, pour que ça aille plus vite ou par sécurité pour ne pas s'endormir au volant. Pour moi, c'est juste de la jalousie et de la méchanceté."