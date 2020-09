Nadine de Blankenberge : "Il faudrait scinder le pays, la Flandre vivrait bien mieux seule !"

Un Belge sur quatre veut la scission de la Belgique, c’est ce qui ressort d’un sondage réalisé pour Le Soir Mag. La proportion des Belges qui font cette demande est plus élevée en Flandre avec 28% qu’en Wallonie avec 18%. Par contre, le magazine indique que 50% des sondés estiment qu’il ne sera pas possible de préserver un pays uni. La séparation de la Belgique, on n’y échappera pas ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans "C'est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l'émission…

"Je me sens mieux en Flandre" Nadine, une auditrice originaire de Blankenberge, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Je suis Bruxelloise de cœur, j'y ai vécu pratiquement toute ma vie et je suis partie car elle ne ressemble plus à Bruxelles de ma jeunesse... Je suis donc partie vivre en Flandre et je m'y retrouve bien mieux. Je souhaiterais que la Flandre devienne indépendante, elle a de meilleurs arguments par rapport à la Wallonie. Même si c'est vrai que la Wallonie, dans le temps, a soutenu la Flandre mais maintenant, c'est l'inverse! Tout est en train de couler en Belgique..." Il faudrait scinder le pays, la Flandre vivrait bien mieux seule ! Nadine est à 100% pour la scission du pays : "Il y a trop de ministres chez nous, s'il fallait une Belgique unie, il ne faudrait qu'un seul gouvernement : le fédéral ! Mais je pense qu'il faut simplement scinder le pays, la Flandre vivrait bien mieux seule ! Je me sens beaucoup mieux, plus à l'aise et rassurée en Flandre et je me demande si elle ne pourrait pas devenir un futur petit Monaco !"

"La scission est inévitable" Direction Liège à présent, où Manuel témoigne : "Je pense que la scission définitive se fera à court ou moyen terme, pourtant je ne suis pas séparatiste... Mais j'ai vécu de l'autre côté du mur, à Tirlemont et j'ai constaté beaucoup de choses ; en Flandre, ils vivent différemment, ils voient les choses différemment et envisagent l'avenir différemment. Et ce n'est pas que nos régions ne sont pas compatibles mais au-dessus de ça, il y a aussi des politiciens et 30% des Flamands votent pour Bart De Wever qui, lui, veut la scission et donc ça influence les citoyens. Actuellement, c'est impossible de scinder le pays, je ne vois pas comment la Belgique pourrait s'en sortir de cette façon. Certes, entre citoyens belges on se parle mais quand un Wallon va en Flandre, c'est comme s'il allait à l’étranger et pareil dans le sens contraire parce que la scission est déjà d'actualité sur certains points, nous sommes très différents. Et quand on voit la situation actuelle, on peut le dire : la scission est inévitable !"

"On doit éviter cette scission à tout prix" Enfin, du côté de Jumet, en région carolo, Laurent n'est pas du même avis. Il pense que "c'est évitable si tout le monde s'y met ! Je pense que la politique veut le pouvoir et la population suit le mouvement et c'est bien triste! Quand je vais en Flandre, même si je ne connais pas la langue, je fais des efforts, j'essaye de dire ne fût-ce que "bonjour" en flamand pour montrer ma bonne volonté. Après, certains ne veulent pas parce que chacun considère que c'est son pays et que c'est à l'autre à s'adapter! Et le souci vient aussi de l'enseignement; avant on nous imposait le néerlandais, maintenant, on nous donne le choix entre l'anglais et le néerlandais et les élèves choisissent moins le flamand, et ça n'aide pas. Et la politique, et le souci de langue créent cette mésentente. Il faut faire passer notre pays avant tout, c'est la Belgique qui compte, pas la Flandre ou la Wallonie!"