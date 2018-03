Nadine : " Ceux qui critiquent le Prince Laurent, ce sont des jaloux! "

Avant le vote de la sanction, le Prince Laurent a envoyé une lettre aux députés dans laquelle il dit que c’est de son existence même que l’on fait le procès. " Depuis ma plus tendre enfance, mon existence a été mise au service de mon frère, de ma famille, et de l’État. (…) Cette dotation que l’on parle de réduire ou de supprimer est le prix de ma vie qui est largement derrière moi aujourd’hui ", voilà quelques mots du Prince.

Dans un dernier espoir de contrer la sanction qui a finalement été votée tard hier soir, le Prince Laurent a rédigé une lettre de trois pages à destination des députés réunis hier soir pour valider la baisse de sa dotation de 46.000€ cette année. Une lettre analysée dans le journal Le Soir, on peut y lire ceci : " Je ne suis pas exempt de fautes et je suis le premier conscient que des personnes bien plus démunies que moi subissent un sort pire encore (…) La plupart ne le savent pas, beaucoup font mine de l’oublier : depuis ma plus tendre enfance, mon existence a été mise au service de mon frère, de ma famille, de l’État. Je n’ai pas pu travailler comme je l’entendais, ni lancer des projets qui eussent permis mon indépendance. Je devais même obtenir l’autorisation pour me marier et aujourd’hui encore, l’on me fait payer pour avoir choisi une femme que j’aime, sans titre ni fortune ". Que souhaitez-vous dire au Prince Laurent ?

Que souhaitez-vous lui dire ce matin ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans " C'est vous qui le dites ! "

À ce propos, pour Nadine de Binches : " Le Prince Laurent ne fait pas son caliméro. Au contraire, qu'on le laisse tranquille, il a une femme et des enfants... Il subit depuis sa naissance toute une discrimination vis-à-vis de ses frères et de sa soeur. Malheureusement, il est né dans une famille de Prince où il est le petit pantin qui doit toujours fuir. Ce qui est ausi très marquant chez lui, c'est qu'il défend les petits revenus. Il défend toute la population en minorité. Franchement ce sont les riches qui magouillent, ils font plein de trucs et pour eux c'est normal. Mais lui parce qu'il va se montrer avec une délégation, il est puni alors que ce qu'il a fait là-bas c'était bien. Personne dans sa famille ne le défend. Il a le droit de vivre. Ceux qui critiquent ce sont des jaloux. Moi je n'ai rien mais je ne suis pas jalouse du Prince Laurent. Il oeuvre pour moi. J'ai des chats et il fait beaucoup pour les animaux. C'est lui qui nous aide et pas les grands ministres qui sont riches, c'est lui parce qu'il nous tend la main ".