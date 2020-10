Nadia de Machelen : "Les parents doivent avoir le choix de mettre leur enfant à l'école ou non !"

"Je suis pour une non-obligation de présentiel partout en Belgique !"

Nadia, une auditrice originaire de Machelen, dans la province du Brabant flamand, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Mes enfants vont à l'école en Flandre et je suis pour une non-obligation de présentiel partout en Belgique. J'ai trois enfants, un en primaire, un en secondaire et un en haute-école et en primaire, ils ne portent pas de masque et il n'y a pas de distanciation !"

On ne doit pas imposer les choses, les parents doivent avoir le choix de mettre leur enfant à l'école ou non !

Selon Nadia, l'école à la carte devrait être une option pour chaque citoyen : "J'estime que chaque parent a le droit de juger ce qui est bien ou non pour son enfant et a le droit de veiller à sa sécurité et celle de ses enfants ! Ceux qui peuvent garder leurs enfants le feront et croyez-moi qu'ils seront plus nombreux qu'on ne le croit ! Et il y aura beaucoup moins d'élèves dans les bus et à l'école, ce qui permettra de diminuer la propagation du virus. On ne doit pas imposer les choses, les parents doivent avoir le choix de mettre leur enfant à l'école ou non. C'est tout à fait gérable ! Et pour chaque décision, il faut des profs à disposition pour permettre les cours sur place ou à domicile.