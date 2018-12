Nadège, grand témoin : " Même en donnant 100€ par mois, j'en aurais pour 11 ans à payer ! "

Nadège, qui a été condamnée avec sursis pour avoir tué son père, lance un appel aux dons pour payer ses frais de justice même si elle pense que certains diront qu’elle devrait avoir honte. Vous soutenez la démarche ?

En 2011, Nadège tue son père de quatre coups de couteau. Lors de son procès, elle a été reconnue comme victime de violences parentales alors que sa vie a été mise en danger à plusieurs reprises durant son enfance et son adolescence. Condamnée à 5 ans avec sursis, Nadège vient de recevoir la facture de son procès : 13 935€ qu’elle n’a pas. Elle vit avec ses quatre enfants et son mari qui apporte le seul revenu du couple, elle a repris ses études depuis la fin du procès. Pour pouvoir payer les frais du procès, des amis l’ont encouragé à faire un appel aux dons en ligne, une cagnotte " leetchi " a été lancée. Vous soutenez la démarche ?

Nadège, grand témoin : " Je n’ai pas encore eu des remarques négatives mais je vais certainement en avoir, je m’y attends. C’est impossible de faire autrement. Mon mari est seul à travailler, j’ai repris les études au mois de septembre et je n’ai pas droit au chômage. Je le fais pour mes enfants et je mets ma fierté de côté. C’est aussi une façon d’en parler parce que, bien souvent, dans les situations de violences familiales, on n’ose pas en parler et on n’ose pas demander de l’aide. "