Myriam, indépendante : "Comment vais-je m'en sortir ? Je n'ai plus qu'à mourir !"

L’attente a été longue hier soir… Le Conseil National de Sécurité s’est réuni pendant de longues heures avant de communiquer aux alentours de 22h30. Sophie Wilmès prend alors la parole et après un message aux familles des victimes, aux personnes malades et au milieu médical, elle annonce les mesures prises dans notre pays pour limiter au maximum la propagation du coronavirus : entre autres, la suspension des cours, la fermeture des magasins - autre que l’alimentaire - et les pharmacies le week-end ainsi que des bars et restaurants à partir de ce soir minuit et ce, jusqu’au 3 avril inclus. Les personnes âgées sont invitées à rester chez elle, le télétravail est préconisé ou une adaptation des horaires pour étaler la fréquentation des transports en commun, etc.

"En Belgique, on attend toujours la dernière minute !"

Liliane, une auditrice originaire de Bruxelles, a suivi la conférence de presse en direct. Elle a tenu à témoigner ce matin sur notre antenne :

"En Belgique, on attend toujours la dernière minute, les ministres se battent pour des bêtises et les régions/communautés ne savent jamais se mettre d'accord ! Et puis, on nous fait fermer tout du jour au lendemain!"

Elle poursuit : "Maintenant, les gens doivent rester confinés chez eux et ça va juste faire encore plus de déprimés en Belgique ! On en parlait depuis les vacances de Carnaval donc ils auraient déjà pu interdire certains rassemblements mais non, on s'amuse, on attend, on ne s'inquiète de rien, bref c'est jamais grave chez nous !"

Du côté de Plombières, Alice travaille dans l'HoReCa et se pose beaucoup de questions : "J'ai très très peur... Et comme tout le monde dans mon cas je pense, je me suis demandée qu'en sera-t-il de demain ? Et de nos salaires ? J'ai contacté la CAPAC pour en savoir plus, même si les discussions sont toujours en cours et que les ministres vont se réunir ce midi. Apparemment, on partirait sur un chômage technique donc le salaire brut est assuré à 60%... Si c'est le cas, on n'aura que 40% de notre salaire brut durant cette période de précaution, ce qui n'est évidemment pas assez."