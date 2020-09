Myriam de La Louvière : "Les protections hygiéniques coûtent trop cher, j'utilise des draps comme dans le temps"

"Les prix sont trop élevés"

Myriam, une auditrice originaire de La Louvière, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Les prix sont trop élevés, j'ai du mal à suivre avec mon ado de 17 ans et à lui en acheter tous les mois... Il faut que ce soit gratuit pour toutes les femmes, sans aucune discrimination. Et pour ceux qui argumentent en évoquant le rasoir, il y en existe de très peu cher, il suffit de ne pas avoir de goûts de luxe. Pour les serviettes, ce n'est pas un luxe, ça fait partie de la vie."

Je fais comme dans le temps, je coupe des morceaux de tissus dans de vieux draps bien épais et quand ma fille est à la maison, c'est ça qu'elle utilise...

Myriam poursuit et conclut : "Je touche 1200€ par mois, quand je finis le mois et que j'ai tout payé, il me reste peut-être 300€ pour vivre donc si je dois acheter des serviettes pour mon ado en plus des courses, alors il ne faut pas tomber malade sinon on ne sait pas se soigner! Alors je me débrouille, je survis ! Je fais comme dans le temps, je coupe des morceaux de tissus dans de vieux draps bien épais et quand ma fille est à la maison, c'est ça qu'elle utilise..."