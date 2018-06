Mouscron : comment deux enfants de 6 ans ont pu s'enfuir de leur école pour aller au McDo ?

Alors qu’ils étaient à la garderie mercredi après-midi, comment deux enfants de 6 ans ont-ils pu fuir seuls l’établissement pour se rendre au McDo avant de finalement être retrouvés par la police ? Edmond et Saïd, deux enfants de 6 ans, passaient leur mercredi après-midi à la garderie du Centre Educatif Européen à Mouscron quand ils ont réussi à échapper à la vigilance des surveillantes pour fuir de l’établissement alors que la grille aurait été fermée à clef et qu’il n’y a qu’un espace de 10cm entre le sol et la grille. Interpellés par la police, les enfants ont expliqué avoir voulu se rendre au McDo. Heureusement, cette histoire qui aurait pu mal tourner se finit bien… Alors qu’ils étaient à la garderie mercredi après-midi, comment deux enfants de 6 ans ont-ils pu fuir seuls l’établissement pour se rendre au McDo avant de finalement être retrouvés par la police ? Ann Cloet, échevine de la Petite Enfance à la commune de Mouscron : "Il y a avait trois accueillantes pour une trentaine d'enfants donc aucun souci à ce moment-là, il y avait du personnel en suffisance. Maintenant, comment cela s'est fait? Et bien, il faut savoir qu'il y a une entrée principale avec une double grille et celle-ci est constamment surveillée et c'est par-là que les parents accèdent à l'école pour venir déposer leurs enfants et venir les reprendre. Donc cette double grille, avec un sas intermédiaire, est constamment surveillée par le personnel. Les enfants savent également qu'ils ne peuvent pas s'en approcher et dans le fond de la cour - dans un coin qui est un peu caché de la vue de tout le monde - il y a une double grille constamment fermée à double tour donc on ne peut pas ni entrer ni sortir par cette grille. Il y a d'ailleurs une grande ligne jaune et les enfants savent qu'ils ne peuvent pas la franchir mais dans ce cas, ils l'ont quand même fait car ils avaient dans l'idée qu'ils voulaient aller dormir l'un chez l'autre..."

Les enfants se sont faufilés par dessous la grille S'il est difficile à croire qu'un enfant de six ans puisse se faufiler sous une grille à 10 cm du sol, cela s'est pourtant réellement passé et les faits ont été vérifiés avec l'aide des enfants comme poursuit Ann Cloet : "On a refait le cours des événements avec les enfants. On a bien vérifié que la grille était fermée ce qui était le cas. Et cela nous semblait impossible que les enfants puissent se faufiler en-dessous de cette grille mais ils l'ont refait devant nous et nous ont prouvé que c'était possible de se faufiler dans cet infime espace que nul n'imaginait possible."

Une mésaventure à l'issue positive... Une fois la disparition d'Edmond et Saïd constatée "Les surveillantes ont cherché directement dans l'école et cinq minutes après, on les a retrouvé sains et saufs notamment grâce à une adolescente qui a remarqué les enfants et qui, étant interpellée, a contacté la police qui a directement fait le lien avec l'appel qu'ils avaient eu quelques instants auparavant qui faisait part de la disparition de deux enfants." Suite à cette mésaventure qui se termine bien, l'école a retenu la leçon et a renforcé la sécurité du bâtiment comme le conclut l'échevine de la Petite Enfance à la commune de Mouscron: "On a sécurisé le bas de cette grille au moyen d'une planche et nous faisons le tour des implantations pour être sûr qu'il n'y a pas de grille de la même sorte car finalement, on se rend compte que cet espace de 10 cm suffit pour que les enfants puissent se faufiler."