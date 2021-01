Motards, quadeurs et VTTistes victimes de pièges dans les bois

De plus en plus de motards, de quadeurs ou de VTTistes sont victimes de pièges dans les bois et sur les chemins agricoles. Dernier cas en date, ce week-end dans les environs de Braine-le-Comte, un pilote de quad défiguré par un câble tendu sur le chemin. La DH revient ce matin sur cette information en précisant que ces engins sont interdits en de nombreux endroits. Un pilote justifie l’utilisation de certains chemins interdits car il n’y a plus de terrains officiels en Wallonie. Une moto, un quad, un VTT, ça dérange quelqu’un ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites". Voici quelques moments forts de l’émission…

"Si c’est illégal, qu'ils ne viennent pas rouler ici" Georges, un auditeur originaire de Liège, est intervenu à ce sujet sur notre antenne : "Je m’insurge contre les poseurs de pièges, c’est dangereux aussi bien pour les vttistes et les quadeurs que pour les randonneurs. Ensuite, moi-même motard, je suis néanmoins contre l’utilisation des motos et des quads dans les bois. Je marche régulièrement avec un groupe et le week-end dernier, nous avons été dépassés par 3 ou 4 quads qui ont littéralement labouré le sentier balisé pour les marcheurs. En plus de tout détruire, ils ont créé des flaques d'eau que nous avons dû contourner en passant dans les bois, ce qui est dangereux car on ne sait pas où on met les pieds. Ces personnes devraient réfléchir avant d'acheter ce genre de véhicule. Si c’est illégal de rouler avec dans les bois, qu'ils ne viennent pas ! Il faut penser aux randonneurs qui veulent se promener en toute sécurité. Ils n'ont pas à venir saboter les chemins et le plaisir des marcheurs."

"Ils traversent les bois sans se soucier de la nature" À Frasnes-lez-Anvaing, Frans est un gestionnaire de bois très agacé par ces véhicules qui viennent saccager les bois : "Ils ne respectent rien. Ils roulent en quad et en VTT n'importe où, n'importe comment. Quand il y a des randonnées le week-end en Jeep, les gens traversent les bois sans se soucier des plantations et de la nature. J'essaie parfois de les arrêter et de les sensibiliser poliment : certains comprennent et font demi-tour, d'autres ne veulent rien entendre. Les marcheurs que je croise me disent qu'ils se font parfois dépasser par 15 véhicules pendant leur promenade alors que tout type de véhicule motorisé est interdit en Wallonie dans les forêts. Ils se plaignent de ne pas avoir de terrains adaptés à leur activité, mais j'ai déjà participé à des promenades organisées exprès pour les quads dans les Ardennes."