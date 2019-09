Monique : " Laissez les enfants dans l'insouciance, on ne se définit pas transgenre à 4-5 ans "

Pour la première fois, Mattel vient de lancer des poupées ni fille, ni garçon, elles sont non genrées. Les enfants ont besoin de telles poupées ?

60 ans après avoir lancé la poupée Barbie, Mattel vient de dévoiler une nouvelle gamme qui ne représente ni une fille, ni un garçon, ce sont des poupées non genrées à destination de tous les enfants, filles, garçons ainsi qu’à ceux qui se définissent transgenre. L’enfant choisit de mettre des cheveux courts ou longs sur la poupée et l’habille avec les vêtements qu’il souhaite. Le Président de l’entreprise explique que la marque ne fait pas de politique, que leur rôle est de stimuler l’imagination.

Les enfants ont besoin de telles poupées ? C’est la question que l’on posait ce matin dans " C’est vous qui le dites ".

Pour Monique de Woluwe-Saint-Lambert, la réponse est non : " Dans le temps, les poupées n’avaient pas de sexe. Je vais avoir 80 ans et j’ai un garçon et une fille. À l’époque, mon fils avait une poupée action man et ma fille avait une Barbie. Mon fils jouait à la poupée Action Man et ma fille employait la boîte à outils de mon fils. Mes parents étaient outrés parce que, soi-disant, elle devait jouer avec une poussette et une poupée. Les jouets allaient de l’un à l’autre et je laissais faire. S’il vous plaît, laissez grandir vos enfants dans l’insouciance… On ne se définit pas transgenre à 4-5 ans. On ne joue pas à la poupée à 15-16 ans, c’est fini. Actuellement, il y a le sexe, l’argent et le paraître qui dirigent toute notre société, il n’y a plus que ça ! Laissons l’insouciance des enfants, ne devançons pas leurs désirs. Chaque chose vient en son temps. Laissons-les découvrir le sexe petit à petit. On veut faire grandir les enfants. Un enfant va s’identifier. Il n’y a pas besoin, ce sont les adultes qui mettent ça. On a fait tout à coup une poupée qui avait un sexe masculin. Qu’est-ce que ça a changé ? ! Une poupée, c’est une poupée ! "