Monique : " Il faut accepter tous les enfants et retirer les non-vaccinés en cas d'épidémie "

Monique de Waterloo : " On ne devrait pas faire de crèches spéciales mais tous les enfants devraient pouvoir aller en crèche même s’ils ne sont pas vaccinés. J’ai deux enfants (44 ans et 36 ans) qui n’ont jamais été vaccinés et qui n’ont jamais eu de problème. Je pense qu’il suffit de les soigner correctement. Ils ont aussi été en contact avec d’autres enfants et ils n’ont jamais eu de problème. Ils n’ont pas été en crèche. Je signerais une décharge pour dire que je ne vaccine pas mon enfant mais que j’en porte la responsabilité. Mon dentiste avait fait un vaccin contre la rougeole à son fils et son fils est mort. C’est pour ça que j’ai refusé de vacciner mes enfants. Dans toutes les crèches, il faut accepter les enfants sans vaccin et quand il y a une épidémie, il faut essayer de l’enrayer, retirer l’enfant, désinfecter et voilà ! "

Le vaccin divise toujours autant

Le débat sur la vaccination des enfants n'est pas nouveau et il divise toujours autant.

Jean-Marie de Seraing est anti-vaccin : " On peut mettre les enfants ensemble. Je ne vois pas pourquoi il faut une crèche spéciale pour les enfants non vaccinés. Le problème c’est que vous faites des vaccins et par moment, vous avez des enfants qui sont handicapés comme c’est arrivé à mon fils. Mon fils est autiste et handicapé mental à cause d’un vaccin. Il y a un risque aussi quand on fait vacciner. Ceux qui ne veulent pas vacciner leur enfant doivent en porter la responsabilité mais il faut que l’État reconnaisse aussi qu’un vaccin peut rendre handicapé. Je vois qu’à cause d’un stupide vaccin, j’ai un garçon de 29 ans qui ne parle pas, qui est autiste. Il a fallu plus de 25 ans que le CHU de Liège reconnaisse que c’est à cause du vaccin. Oui, le vaccin contre la polio est indispensable mais les autres vaccins sont inutiles ! "

Du côté d'Engis, Martine est pour la vaccination et va même plus loin : " J’ai un fils de 28 ans et une fille qui va avoir 26 ans. De mon temps, les vaccins étaient obligatoires. On avait la visite à l’ONE une fois par semaine. Mon fils comme ma fille, à 3 mois, a reçu 4 vaccins. Il faut revenir à l’époque et obliger l’enfant à être vacciné ! "