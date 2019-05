Monique : « À l'âge de la pension, 5 chiens, 2 chats et 1 perroquet : c'est le maximum ! »

Jacqueline, 78 ans, chez qui de nombreux animaux ont été saisis la semaine dernière, ne comprend pas et explique que ses animaux sont toute sa vie. Dans ces conditions, il faut être plus indulgent ?

Cela fait 30 ans que Jacqueline recueille des animaux chez elle. Parfois, ils échappent à l’euthanasie dans des refuges car elle accepte de s’en occuper sauf que la semaine dernière, une saisie a eu lieu : 27 chiens, 11 chats et un perroquet lui ont été retirés. Dans La DH ce matin, le refuge qui prend aujourd’hui soin de ces animaux précise qu’ils n’étaient pas dans de bonnes conditions même si les propriétaires ne sont pas des monstres. Jacqueline, de son côté, explique ne pas comprendre et dit que ses animaux sont toute sa vie, qu’elle se battra pour les récupérer.

Dans ces conditions, il faut être plus indulgent ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans « C'est vous qui le dites ».

À ce propos, pour Monique de Waterloo, il faut pouvoir lâcher prise : « Il ne faut pas être indulgent parce que je connais une dame dans la même situation. Disons qu'elle a de l'argent, des propriétés et tout ce qu'il faut. Elle aime énormément les animaux mais elle ne veut pas engager du personnel et veut tout faire elle-même. Ce n'est pas la première fois qu'elle a des saisies. Comme elle était infirmière, elle voulait les soigner elle-même. À un certain moment, on ne peut pas faire ça seule, c'est impossible. Dans ces conditions à quoi servent les associations ? Les associations sont là pour ça (...) À un moment donné, il faut pouvoir déléguer ! Cinq chiens maximum avec peut-être deux chats et un perroquet. J'ai 68 ans, mon dernier chien est décédé l'année dernière et je n'en reprends pas parce que je sais que je suis incapable de m'en charger ».

Macha de Strombeek-Bever comprend Jacqueline mais, à partir de la pension, il faut imposer un nombre maximum d'animaux dont on peut s'occuper : « Je connaîs une personne qui vit la même situation que nous connaîssons mon mari et moi depuis 38 ans parce que nous avons une maison à la campagne et nous sommes ses voisins proches. Depuis 38 ans, je recueille ses confidences et disons que je la soutiens. Je vais parler avec sa voix en répétant ce qu'elle me dit et alors éventuellement donner la proposition de solution que moi j'imagine parce que, effectivement, il y a un problème qui est dû à leur âge. Elle a 75 ans et son mari 70, ils sont agriculteurs, elle a fait des études de vétérinaire, elle a toute l'infrastructure, beaucoup de pâtures, des étables... Elle a tout ce qu'il faut ! Actuellement, elle a 20 chevaux, 4 ânes et à peu près 80 bovins, 40 chiens, 6 chats, des poules... et, elle dit que ses animaux sont ses enfants. Ses chiens ont vieilli et, s'ils arrivent à cet âge-là, c'est qu'ils ont été soigné pour y arriver. C'est mon opinion (...) Elle a été condamnée et on lui a déjà retiré des animaux il y a 5 ans. Ils ont été euthanasiés. Elle s'en occupe mais elle les laisse aller jusqu'à leur fin de vie naturel. Je pense, qu'ils sont dépassés par le nombre. Elle veut continuer à gérer sa ferme comme dans le passé. Ils ont largement dépassé l'âge, ils touchent leur pension et continuent à vivre avec le nombre d'animaux qu'ils avaient dans le passé ».